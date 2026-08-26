Miley Cyrus y su conmovedora despedida de Dolly Parton

Los Ángeles. La estrella Miley Cyrus, el expresidente estadounidense Barack Obama o el cantante británico Elton John se sumaron este miércoles a las muestras de dolor y respeto por la muerte de la legendaria cantante de country Dolly Parton. "El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras el escenario, bajo el glamour, en nuestros corazones", escribió Miley Cyrus en un mensaje en sus redes sociales. La cantante que encarnó a Hannah Montana en la exitosa serie infantil de Disney Channel era una de las personas más cercanas a Parton (que era su madrina), al punto de que esta llegó a aparecer en el programa interpretando a su tía Dolly. La artista, de 33 años, es hija de Billy Ray Cyrus, artista country muy cercano a Parton desde los años noventa. LEA: ¿De qué murió Dolly Parton?: revelan la causa de muerte Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis. Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa de mí. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente", concluyó.

Madrina y ahijada Dolly Parton era la madrina de Miley Cyrus, un lazo entrañable que mantuvieron durante toda la vida hasta el reciente fallecimiento de la estrella del country a los 80 años de edad debido al cáncer. En 1992, el padre de Miley y Dolly Parton se hicieron amigos cercanos tras compartir giras musicales. Cuando Miley nació ese mismo año, su padre le pidió formalmente a Parton que fuera la madrina. Aunque Dolly aclaró en su momento para Good Morning America que nunca tuvieron una gran ceremonia de bautizo, ella aceptó el rol de inmediato y la quiso como a una hija. ADEMÁS: ¿Qué se sabe de la hospitalización de Dolly Parton antes de su muerte? Por otro lado, Dolly Parton interpretó de manera icónica a la "Tía Dolly" en la famosa serie de Disney, llevando su rol de protectora de la ficción a la realidad. A lo largo de los años, Dolly y Miley compartieron escenarios en múltiples ocasiones, incluyendo memorables interpretaciones a dúo de clásicos como "Jolene".