Miley Cyrus y su conmovedora despedida de Dolly Parton

Los Ángeles. La estrella Miley Cyrus, el expresidente estadounidense Barack Obama o el cantante británico Elton John se sumaron este miércoles a las muestras de dolor y respeto por la muerte de la legendaria cantante de country Dolly Parton.
"El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras el escenario, bajo el glamour, en nuestros corazones", escribió Miley Cyrus en un mensaje en sus redes sociales.
La cantante que encarnó a Hannah Montana en la exitosa serie infantil de Disney Channel era una de las personas más cercanas a Parton (que era su madrina), al punto de que esta llegó a aparecer en el programa interpretando a su tía Dolly.
La artista, de 33 años, es hija de Billy Ray Cyrus, artista country muy cercano a Parton desde los años noventa.
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"Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis. Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa de mí. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente", concluyó.
Madrina y ahijada
Dolly Parton era la madrina de Miley Cyrus, un lazo entrañable que mantuvieron durante toda la vida hasta el reciente fallecimiento de la estrella del country a los 80 años de edad debido al cáncer.
En 1992, el padre de Miley y Dolly Parton se hicieron amigos cercanos tras compartir giras musicales. Cuando Miley nació ese mismo año, su padre le pidió formalmente a Parton que fuera la madrina.
Aunque Dolly aclaró en su momento para Good Morning America que nunca tuvieron una gran ceremonia de bautizo, ella aceptó el rol de inmediato y la quiso como a una hija.
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Por otro lado, Dolly Parton interpretó de manera icónica a la "Tía Dolly" en la famosa serie de Disney, llevando su rol de protectora de la ficción a la realidad.
A lo largo de los años, Dolly y Miley compartieron escenarios en múltiples ocasiones, incluyendo memorables interpretaciones a dúo de clásicos como "Jolene".
Otras personalidades se despiden de la diva del country
Por su parte, el cantante Elton John, amigo cercano de Parton, dijo estar "conmocionado y devastado" por su muerte.
"Una artista excepcional, única e irremplazable, con un corazón bondadoso", indicó en un breve mensaje publicado en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambos.
El expresidente Obama (2009-2017) se sumó a las muestras de respeto por el fallecimiento de la cantante de country en un mensaje en el que ensalzó su legado."Cuesta imaginar a personas que han tenido un mayor impacto que Dolly Parton.
Nació en una cabaña de una sola habitación, ganó 11 Grammy y un Emmy, construyó un imperio, ayudó a millones de niños a leer, escribir y, por si eso no fuera suficiente, ayudó a acelerar la búsqueda de una vacuna contra la covid-19 que estaba desarrollando Moderna. ¡Vaya vida!", publicó en sus redes.
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El fallecimiento de Parton ha causado conmoción en la industria de Hollywood, con múltiples tributos provenientes de celebridades como Beyoncé, Paul McCartney o Sabrina Carpenter, quienes colaboraron con Dolly Parton en sus discos más recientes, o la estrella estadounidense Taylor Swift.
Otras personalidades, como Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, el legendario rockero Gene Simmons, Bill Anderson, Blake Shelton o el propio Billy Ray Cyrus, se han sumado a los mensajes de la despedida de la cantante.