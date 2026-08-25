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Tributo a Dolly Parton: Empire State se iluminará de color rosa

Las luces del famoso rascacielos homenajearán a la cantante, compositora, actriz, filántropa e icono de la música country que murió a los 80 años

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 17:35 -
  • Agencia EFE
Tributo a Dolly Parton: Empire State se iluminará de color rosa

Empire State Building en Nueva York, Estados Unidos.

 Foto: EFE

Nueva York, Estados Unidos. El emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminará de color rosa este martes en tributo a la legendaria cantante Dolly Parton, que murió hoy, a los 80 años de edad.

Las luces del famoso rascacielos homenajearán a la cantante, compositora, actriz, filántropa e icono de la música country, así como a su organización benéfica, Dolly Parton's Imagination Library, según un comunicado.

La autora e intérprete de 'Jolene' y 'I Will Always Love You' anunció que padecía problemas de salud en otoño de 2025, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos en Las Vegas.

El mensaje de Julio Iglesias por la muerte de Dolly Parton

Su muerte, anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, ocurre tres días después de que asegurase en una entrevista con la revista People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con su salud.

La carrera de Parton abarcó décadas e incluyó premios Grammy, películas y, más adelante, un musical inspirado en su vida titulado 'Dolly', recuerda la nota.

La Dolly Parton's Imagination Library es un programa de donación de libros que envía libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta que comienzan la escuela.

Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia.

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Agencia EFE
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