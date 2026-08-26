Tini Stoessel audita a su padre y descubre la fortuna fuera de su control

La auditoría que Tini Stoessel encargó sobre el manejo de su carrera reveló que los derechos económicos y una parte de los ingresos estaban bajo el control exclusivo de sociedades vinculadas a su padre, Alejandro Stoessel, sin participación directa de la cantante.

El hallazgo desencadenaría un conflicto familiar y generó comparaciones con el caso de Britney Spears, aunque existen diferencias legales relevantes entre ambas situaciones.

Lo que descubrió la auditoría: Los derechos económicos vinculados con la carrera y la imagen de Tini Stoessel pertenecen a sociedades de las que la cantante no sería propietaria ni tendría participación accionaria.

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Acceso limitado: La artista no figuraría como autorizada para realizar movimientos bancarios, mientras que su padre sí tendría esa facultad. Según la información aportada, recién en junio de 2026, por intervención de sus abogados, pudo acceder a una cuenta exclusiva.

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Ingresos desproporcionados: Aunque Tini facturaba por sus servicios artísticos, los ingresos de las compañías que canalizaban sus contratos serían considerablemente superiores.

El caso de Tini ha sido comparado con el de la cantante Britney Spears, quien desde niña fue explotada por su padre, quien no sólo era su manager también único tutor legal para manejar sus ingresos y fortuna acumulada durante su carrera.

La diferencia es que Britney Spears estuvo bajo una tutela judicial (tutela) durante casi 14 años. Ese régimen otorgó a su padre, Jamie Spears, facultades sobre distintos aspectos de sus decisiones personales y financieras.

En el caso de Tini Stoessel, no existe una tutela judicial, sino una estructura societaria que, según la auditoría mencionada, limitaría su acceso a los ingresos y derechos económicos vinculados con su actividad.

La similitud planteada entre ambos casos radica en la pérdida de autonomía frente a un padre que administra aspectos de la carrera y el patrimonio de la artista. Sin embargo, la diferencia jurídica es sustancial: Britney estuvo alguna vez en una orden judicial, mientras que Tini se enfrenta, según la información disponible, a un entramado empresarial que busca desarme.