Muere el legendario actor británico Tim Curry a los ochenta años

Los Ángeles (EE.UU.). El actor y comediante británico Tim Curry , conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show' , falleció una noche a los ochenta años.

Curry, quien llevaba más de una década aquejado de graves problemas de salud, falleció en su residencia de Los Ángeles, según informó este miércoles el portal TMZ.

Nacido en el Reino Unido el 19 de abril de 1946, Curry se convirtió en una figura icónica por su versatilidad y por sus interpretaciones de personajes cómicos, excéntricos y villanos memorables. Su papel más célebre fue el del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show (1975), personaje que marcó un punto de inflexión en su carrera.

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Su trayectoria comenzó en el teatro londinense. En 1968 debutó en la producción original de Hair. Según el relato de su carrera, Curry exageró su experiencia profesional para conseguir el papel y posteriormente su talento convenció a los productores, quienes lo ayudaron a ingresar al sindicato de actores.

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A lo largo de su carrera teatral, Curry regresó en múltiples ocasiones a los escenarios de Londres y Nueva York. En 2004 debutó en Broadway con Spamalot, donde interpretó al Rey Arturo. Recibió tres nominaciones a los premios Tony y dos a los Laurence Olivier.

En el cine dejó huella con personajes como Rooster Hannigan en Annie (1982), Wadsworth en Clue (1985) y Long John Silver en Muppet Treasure Island (1996). Estos trabajos consolidaron su reputación como actor de culto.

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En televisión, uno de sus trabajos más grabados fue el de Pennywise el Payaso en la miniserie de 1990 basada en la novela It, de Stephen King. Aunque Curry manifestó su rechazo a los payasos, su interpretación se convirtió en una referencia del terror televisivo.

Curry también desarrolló una extensa carrera como actor de doblaje. En 1991 obtuvo un premio Emmy diurno por Peter Pan y los Piratas. Además, grabó numerosos audiolibros y publicó tres álbumes musicales: Read My Lips (1978), Fearless (1979) y Simplicity (1981).

En 2012 sufrió un derrame cerebral que afectó su movilidad y redujo su actividad como actor. Aun así, continuó participando en proyectos de doblaje y en eventos especiales relacionados con su trayectoria.

En 2016 regresó al universo de Rocky Horror como narrador en la producción televisiva The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again. Su participación fue celebrada por colegas, entre ellos Laverne Cox, quien destacó su apoyo y sentido del humor.

En 2015 recibió un reconocimiento a su trayectoria del Actors Fund durante una gala vinculada con los premios Tony, donde se reencontró con Aileen Quinn, su compañera de reparto en Annie. Quinn ha registrado públicamente la calidez y simpatía de Curry fuera de los escenarios.

En 2025, durante las celebraciones por el 50.º aniversario de Rocky Horror, Curry compartió con sus seguidores comentarios sobre su estado de salud y mantuvo el sentido del humor que lo caracterizó. Ese mismo año publicó sus memorias, Vagabond, en las que repasó su infancia y su carrera artística.

Si se confirma su fallecimiento, la muerte de Tim Curry dejará una huella en el teatro, el cine y la televisión. Su legado como actor multifacético y figura de culto permanecerá asociado a personajes tan diferentes como el extravagante Dr. Frank-N-Furter y el aterrador Pennywise.

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