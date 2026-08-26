Qué reveló la auditoría sobre el patrimonio de Tini Stoessel

La relación entre Tini Stoessel y su padre, el productor Alejandro Stoessel, atraviesa uno de sus momentos más tensos. Lo que comenzó con un episodio relacionado con el acceso a dinero habría derivado en una auditoría sobre el manejo del patrimonio generado durante más de 15 años de carrera.
De acuerdo con la información revelada, la revisión detectó que la cantante no tendría control directo sobre parte de los derechos económicos y los ingresos vinculados con su actividad profesional.
El origen del conflicto:
Todo habría comenzado cuando Tini intentó comprar una cartera de 2.500 euros en Europa y su tarjeta fue rechazada. Al consultar con el banco, habría descubierto que existía un límite de 2.000 euros por transacción.
Ese episodio llevó a la cantante a ordenar una auditoría patrimonial para revisar el manejo de sus bienes y de los ingresos generados por su carrera.
Lo que habría revelado la auditoría:
Sociedades familiares: Los contratos, las giras y las campañas publicitarias de Tini serían facturados por empresas vinculadas a Alejandro Stoessel y a su hijo Francisco. Según la información aportada, el nombre de la artista no figuraría como accionista ni beneficiaria.
Ingresos millonarios: Se estima que el patrimonio superaría los 70 millones de dólares. Además, la primera parte de la gira Futttura habría generado 43 millones de dólares, de los cuales Tini habría percibido 300.000 dólares.
Control limitado: Hasta junio de 2026, la cantante no habría tenido acceso a determinadas cuentas vinculadas con sus ingresos. Según la información aportada, la intervención de sus abogados le permitió abrir una cuenta exclusiva a su nombre.
Contratos futuros: Proyectos como nuevos discos y el resto de la gira continuarían canalizados a través de sociedades administradas por su padre, según la información publicada en medios argentinos.
Posibles implicaciones legales:
La eventual existencia de irregularidades podría derivar en una investigación judicial. Sin embargo, no corresponde afirmar la comisión de delitos sin una denuncia, una investigación formal o una resolución judicial que los determine.
La versión de la familia:
Desde el entorno de Alejandro Stoessel, según la información aportada, sostienen que la estructura societaria fue creada para «proteger» a Tini de posibles demandas.
Un amigo del productor declaró en el programa LAM que «no hay conflictos, solo una transición», y afirmó que padre e hija mantienen diálogo.
La versión sobre una supuesta distancia familiar también incluye la afirmación de que Tini no habría invitado a sus padres a su boda con Rodrigo De Paul. Este dato debe ser verificado y atribuido a una fuente concreta antes de publicarse, ya que se presenta como un rumor.
Qué falta determinar:
La auditoría podría marcar un punto de inflexión en el manejo de la carrera de Tini Stoessel, pero para establecer si existieron irregularidades será necesario conocer la documentación societaria, los contratos, los movimientos financieros y, eventualmente, las conclusiones de una investigación judicial.
La información suministrada señala que la cantante busca recuperar el control de sus bienes y reorganizar su futuro profesional. Si existen investigaciones formales, serán las autoridades competentes las que deberán determinar si hubo conductas ilícitas y eventuales responsabilidades.
El caso involucra no solo el patrimonio generado por una artista que comenzó su carrera siendo adolescente, sino también el modo en que se administraron durante años sus ingresos, derechos económicos y proyectos profesionales. El fandom de la artista ha expresado su apoyo en redes sociales y reclaman transparencia en la investigación.
"Cortale los beneficios a todos. Es toda tuya Tini la hiciste vos. Y casate con tu amor De Paul", son algunos de los mensajes que sus seguidores han posteado en Instagram. "Tu laburo, tu talento, tu dinero. Punto. Fuerzas Tini! ❤️"