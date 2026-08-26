Qué reveló la auditoría sobre el patrimonio de Tini Stoessel

El origen del conflicto:

Todo habría comenzado cuando Tini intentó comprar una cartera de 2.500 euros en Europa y su tarjeta fue rechazada. Al consultar con el banco, habría descubierto que existía un límite de 2.000 euros por transacción.

Ese episodio llevó a la cantante a ordenar una auditoría patrimonial para revisar el manejo de sus bienes y de los ingresos generados por su carrera.