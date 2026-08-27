Justin Baldoni pagará a Blake Lively 400,000 dólares en gastos legales

Nueva York. El actor y cineasta Justin Baldoni deberá pagar 400.000 dólares a su compañera de reparto en la película 'It ends with us', Blake Lively, por los gastos de su batalla legal por comportamiento inapropiado y difamación, que acordaron resolver antes de ir a juicio.

El juez del caso, Lewis Leman, falló este miércoles sobre la cantidad que Baldoni debe pagar a Lively en concepto de abogados y otros gastos legales, que incluye unos 363,000 dólares en honorarios de abogados, y que es muy inferior a los cerca de ocho millones de dólares que la actriz reclamó.

En el documento, Leman considera que Lively tiene derecho a un reembolso "razonable", pero argumenta varios ejemplos en los que la intérprete no justifica adecuadamente los gastos que reclamaba.

La defensa de Baldoni reaccionó a la decisión positivamente, considerándola una "victoria" puesto que la cantidad es un 5 % de lo que Lively reclamaba, mientras que la defensa de esta también se arrogó un éxito por ofrecer unas "consecuencias reales a las demandas de represalia".