Con unas tijeras matan a sastre de 75 años de edad en El Paraíso

Teupasenti. En un hecho violento perdió la vida un adulto mayor de 75 años de edad en el oriente del país, tras ser atacado con un objeto punzocortante en el departamento de El Paraíso.

La víctima fue identificada como Juan Climaco Moreno Murillo. De acuerdo con el reporte de los hechos, el septuagenario, quien era muy conocido en la zona y se dedicaba a la sastrería, se encontraba en su negocio en el barrio Guanacaste de Teupasenti cuando ocurrieron los hechos ayer viernes.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional detuvieron a una joven de 19 años de edad. La sospechosa es originaria de Jacaleapa y residía en el mismo sector donde ocurrió la tragedia.