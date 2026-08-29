Con unas tijeras matan a sastre de 75 años de edad en El Paraíso

Teupasenti. En un hecho violento perdió la vida un adulto mayor de 75 años de edad en el oriente del país, tras ser atacado con un objeto punzocortante en el departamento de El Paraíso.
La víctima fue identificada como Juan Climaco Moreno Murillo. De acuerdo con el reporte de los hechos, el septuagenario, quien era muy conocido en la zona y se dedicaba a la sastrería, se encontraba en su negocio en el barrio Guanacaste de Teupasenti cuando ocurrieron los hechos ayer viernes.
Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional detuvieron a una joven de 19 años de edad. La sospechosa es originaria de Jacaleapa y residía en el mismo sector donde ocurrió la tragedia.
Las investigaciones señalan que, durante una disputa verbal, la joven habría empujado al septuagenario para luego atacarlo repetidamente con una tijera.
Las múltiples heridas con el arma blanca le provocaron la muerte a Moreno de manera instantánea en la escena. Su cuerpo fue llevado a la morgue de Tegucigalpa.
La detenida fue trasladada y puesta a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Las autoridades remitirán el expediente correspondiente para determinar su grado de responsabilidad y dar curso al proceso judicial.