¿Por qué Sheynnis Palacios abandona Top Chef VIP?

El modelo explicó públicamente que se considera una persona altamente sensible, lo que, según sus propias declaraciones, la lleva a procesar las emociones con gran intensidad. Esta situación la hizo más vulnerable ante la presión del concurso, donde las dinámicas suelen ser tensas y estratégicas.

Durante las primeras semanas, Sheynnis mostró entusiasmo y compromiso, pero también reveló su carácter sensato. En un reto en el que debía quitar ingredientes a sus compañeros, rompió en llanto y confesó que le resultaba difícil competir “quitando oportunidades a otros”.

Sheynnis Palacios , coronada Miss Universo en 2023 , sorprendió al público al integrarse a la quinta temporada de Top Chef VIP , transmitida por Telemundo . Su participación generó expectativa por ser la primera reina nicaragüense en formar parte de este formato.

En otro episodio, Sheynnis sufrió un ataque de pánico tras una decisión polémica de la actriz mexicana Nailea Norvind, capitana de su equipo. Norvind eligió presentar un plato propio en lugar del preparado por Palacios, lo que generó frustración y descontento.

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La tensión llevó a Sheynnis a abandonar temporalmente el set. El participante solicitó agua y té de manzanilla para estabilizarse. Al regresar, expresó que no podía trabajar con personas que consideraba “malas” y cuestionó la actitud de su compañera.

El momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde seguidores debatieron si la reacción de Sheynnis era una muestra de vulnerabilidad o de autenticidad frente a la presión de la realidad.

Paralelamente, la nicaragüense se enfrentó a un problema médico relacionado con sus implantes mamarios. Según relató, uno de ellos se volteó días antes de un reto, lo que le provocó un intenso dolor en el pecho y el brazo izquierdo.

Aunque recibió atención médica y reposo, decidió continuar en la competencia. Sin embargo, durante un reto en exteriores, el dolor se intensificó y tuvo que ser trasladado en ambulancia, lo que generó preocupación entre sus compañeros y el público.

Finalmente, Sheynnis anunció que abandonaría el programa para someterse a una cirugía en Orlando, Estados Unidos. Explicó que, aunque su corazón quería seguir en la competencia, su cuerpo ya no podía mantener el ritmo.

Su salida dejó un vacío en la realidad, pero también abrió un debate sobre la presión emocional y física que enfrentan las celebridades en programas de competencia. Palacios aseguró que ahora se enfocará en su recuperación y en proyectos personales fuera de la televisión.



