Sheynnis Palacios hace inesperada confesión: "Ya quiero ser mamá"

Ante la curiosidad de Ferro sobre si alguna vez estuvo casada o comprometida, Palacios aclaró que nunca ha llegado al altar ni ha lucido un anillo de compromiso, aunque estuvo muy cerca de ello, refiriéndose al venezolano Carlos Gómez. A pesar de que aquella relación quedó en el pasado, la modelo recordó un comentario desgastante que la impulsó a reafirmar su valor personal: “A mí una vez me dijo: ‘Despertá, que en la vida real no existen los príncipes’. Y yo muy digna le dije: ‘Tal vez no seas vos, pero sí hay un príncipe afuera’”.