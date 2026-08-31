Lionel Richie ingresa en la UCI por precaución tras concierto en San Luis

Lionel Richie está lidiando con problemas de salud. El ganador del premio Grammy, de 77 años, ingresó a la UCI por precaución poco después de su actuación en San Luis el sábado 29 de agosto, según informó TMZ, el primer medio en reportar sobre su hospitalización.

Un representante de Richie no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la revista PEOPLE.

Richie se encuentra actualmente de gira con Earth, Wind & Fire con su espectáculo “Sing a Song All Night Long”, y el sábado actuó en The Muny. Su próxima presentación está programada para el 26 de septiembre en San Francisco.

Según TMZ, durante el concierto en San Luis, Richie pidió a su equipo que le trajeran una silla mientras interpretaba su última canción, “All Night Long”.

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El juez de American Idol ya había interrumpido un concierto en St. Paul, Minnesota, el 24 de junio, tras sentirse indispuesto en el escenario.

Durante el concierto, que fue el primero de su gira, Richie le dijo al público que se sentía mareado y que nunca antes había interpretado “Dancing on the Roof” sentado, según informó el Minnesota Star Tribune.

“Cuando te sientas mareado, siéntate”, bromeó, antes de sentarse al piano para interpretar “Three Times a Lady” y luego hacer un intermedio improvisado, añadió el Star Tribune.

Richie acabó posponiendo dos conciertos inmediatamente después del incidente, ya que sus médicos le aconsejaron que “descansara y recupere la plena salud”.

La estrella regresó al escenario el 30 de junio y bromeó con el público diciendo: “Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?”, según TribLive.

“No tienen ni idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos darme consejos sobre lo que debería estar haciendo”, dijo.

Posteriormente, el 4 de julio, la estrella aseguró a sus fans que se encontraba “bien” en una publicación de Instagram.

"Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos", escribió en la publicación. "Pittsburgh y Detroit fueron una maravilla. La energía, el baile, las caras entre la multitud... creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto... ¡vamos a festejar toda la noche!"