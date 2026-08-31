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Tabla Liga Española tras nuevo triunfo del Barcelona; así quedó Real Madrid

El Barcelona mantiene el ritmo y este lunes sumó tres nuevos puntos para amargar al Real Madrid en el cierre de la jornada 3.

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 15:12 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla Liga Española tras nuevo triunfo del Barcelona; así quedó Real Madrid

Barcelona y Real Madrid se mantienen invictos en el arranque de la temporada.
Barcelona, España.

Se aviva la pelea. La Liga Española 2026-2027 arrancó de la mejor manera y ya se siente la lucha por el liderato en la tabla de posiciones. El Barcelona de Hansi Flick no dio su brazo a torcer y este lunes 31 de agosto protagonizó un nuevo triunfo para amargar al Real Madrid.

Los azulgranas llegaban con la obligación de ganar luego del 4-0 de la institución blanca al Málaga. Los culés tampoco fallaron y le endosaron un 4-2 al Rayo Vallecano en el cierre de la tercera jornada del campeonato liguero.

Con doblete de Raphinha, un tanto de Lamine Yamal y otro augotol, el Barcelona se llevó los tres puntos del Spotify Camp Nou a costas de un Rayo Vallecano. Llevan 12 anotaciones a favor y solo han recibido 2, un margen parecido al de su perseguidor en la tabla, que lleva 10 tantos anotados y 2 encajados.

Barcelona arrasa: doblete de Raphinha-Yamal y golean al Rayo Vallecano

Con este triunfo, el Barcelona toma el primer lugar de la Liga Española y sigue con paso perfecto tras alcanzar las 9 unidades. El marcador también permite desplazar al Real Madrid a la segunda plaza por apenas un gol de diferencia. Los de Hansi Flick y Mourinho ya están teniendo una contienda apenas con tres fechas disputadas.

En el tercer puesto se queda el Atlético de Madrid con 7 puntos tras su victoria ante el Sevilla (1-3) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Le siguen el Alavés y Osasuna, en el cuarto y quinto lugar, con la misma cantidad de unidades.

Sevilla y Real Betis son perseguidores con 6 unidades. El Deportivo sorprende en el octavo puesto con 5, mientras que Racing de Santander y Levante empatan con 4 puntos para completar en los primeros 10 puestos de la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española tras finalizar la jornada 3.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española tras finalizar la jornada 3.

Con la derrota de este lunes, el Rayo Vallecano está ubicado en el lugar 18 de la Liga Española con 1 punto. El Elche y el Málaga empatan en el fondo de la tabla de posiciones con la misma cantidad; siguen sin ganar en lo que va de la temporada.

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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