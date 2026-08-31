Tabla Liga Española tras nuevo triunfo del Barcelona; así quedó Real Madrid

Se aviva la pelea. La Liga Española 2026-2027 arrancó de la mejor manera y ya se siente la lucha por el liderato en la tabla de posiciones. El Barcelona de Hansi Flick no dio su brazo a torcer y este lunes 31 de agosto protagonizó un nuevo triunfo para amargar al Real Madrid.
Los azulgranas llegaban con la obligación de ganar luego del 4-0 de la institución blanca al Málaga. Los culés tampoco fallaron y le endosaron un 4-2 al Rayo Vallecano en el cierre de la tercera jornada del campeonato liguero.
Con doblete de Raphinha, un tanto de Lamine Yamal y otro augotol, el Barcelona se llevó los tres puntos del Spotify Camp Nou a costas de un Rayo Vallecano. Llevan 12 anotaciones a favor y solo han recibido 2, un margen parecido al de su perseguidor en la tabla, que lleva 10 tantos anotados y 2 encajados.
Con este triunfo, el Barcelona toma el primer lugar de la Liga Española y sigue con paso perfecto tras alcanzar las 9 unidades. El marcador también permite desplazar al Real Madrid a la segunda plaza por apenas un gol de diferencia. Los de Hansi Flick y Mourinho ya están teniendo una contienda apenas con tres fechas disputadas.
En el tercer puesto se queda el Atlético de Madrid con 7 puntos tras su victoria ante el Sevilla (1-3) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Le siguen el Alavés y Osasuna, en el cuarto y quinto lugar, con la misma cantidad de unidades.
Sevilla y Real Betis son perseguidores con 6 unidades. El Deportivo sorprende en el octavo puesto con 5, mientras que Racing de Santander y Levante empatan con 4 puntos para completar en los primeros 10 puestos de la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones de la Liga Española 2026-2027
Con la derrota de este lunes, el Rayo Vallecano está ubicado en el lugar 18 de la Liga Española con 1 punto. El Elche y el Málaga empatan en el fondo de la tabla de posiciones con la misma cantidad; siguen sin ganar en lo que va de la temporada.