Tabla Liga Española tras nuevo triunfo del Barcelona; así quedó Real Madrid

Barcelona, España.

Se aviva la pelea. La Liga Española 2026-2027 arrancó de la mejor manera y ya se siente la lucha por el liderato en la tabla de posiciones. El Barcelona de Hansi Flick no dio su brazo a torcer y este lunes 31 de agosto protagonizó un nuevo triunfo para amargar al Real Madrid.

Los azulgranas llegaban con la obligación de ganar luego del 4-0 de la institución blanca al Málaga. Los culés tampoco fallaron y le endosaron un 4-2 al Rayo Vallecano en el cierre de la tercera jornada del campeonato liguero.

Con doblete de Raphinha, un tanto de Lamine Yamal y otro augotol, el Barcelona se llevó los tres puntos del Spotify Camp Nou a costas de un Rayo Vallecano. Llevan 12 anotaciones a favor y solo han recibido 2, un margen parecido al de su perseguidor en la tabla, que lleva 10 tantos anotados y 2 encajados.