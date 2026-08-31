Lamine Yamal se luce con impresionante gol en el Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona, España.

Lamine Yamal rompió la sequía y volvió a ser protagonista con el FC Barcelona. El joven crack español se lució este lunes con un auténtico golazo en el duelo ante Rayo Vallecano, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El inicio de temporada no había sido el esperado para Yamal. El futbolista había estado en el centro de varias críticas debido a su rendimiento en los primeros partidos, especialmente porque todavía no había conseguido marcar y se esperaba mucho más de una de las principales estrellas del equipo dirigido por el técnico culé. Sin embargo, el fútbol siempre ofrece oportunidades para cambiar la historia y Lamine aprovechó la suya. El atacante apareció en un momento clave del partido para sacarse de encima la presión, recuperar la confianza y regalarle a la afición del Barcelona una anotación de enorme calidad.

El reloj marcaba los 21 minutos cuando el conjunto azulgrana acababa de conseguir el empate frente al Rayo Vallecano. La remontada estaba en marcha y entonces apareció el talento de Yamal para completar la reacción del equipo catalán. El español recibió el balón en uno de los costados del área y, después de acomodarse, no lo pensó dos veces. Sacó un potente disparo con su zurda que salió directo hacia el ángulo de la portería defendida por Cárdenas. El remate llevaba tanta precisión y potencia que el guardameta del conjunto visitante prácticamente no tuvo ninguna posibilidad de evitar el tanto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La pelota terminó incrustándose en el ángulo y desató la locura en el estadio. Sus compañeros fueron inmediatamente a buscarlo para celebrar una anotación que significaba mucho más que darle vuelta al marcador: representaba también el regreso de la sonrisa para una de las grandes figuras del Barcelona.