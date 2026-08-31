Reprograman entrega de condecoración a Michael Douglas en el CN de Honduras

Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras informó que la entrega de un reconocimiento para el actor estadounidense Michael Douglas fue reprogramada (sin fecha oficial). Douglas recibiría hoy un reconocimiento del Congreso Nacional de Honduras por su vínculo con Roatán y por contribuir a proyectar internacionalmente los atractivos turísticos de la isla. La ceremonia estaba prevista para las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la agenda legislativa. Durante el acto, el reconocido artista de Hollywood sería distinguido con la Gran Cruz con Placa de Oro y Pergamino Especial. El Legislativo informó que la reprogramación obedeció a una solicitud de Douglas.

El reconocimiento fue establecido mediante un decreto aprobado por el Poder Legislativo como una forma de destacar la relación del actor con el destino turístico hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que Douglas mantiene una presencia frecuente en Roatán, Islas de la Bahía, y ha contribuido a dar a conocer sus paisajes y atractivos fuera de Honduras.

La distinción busca resaltar precisamente ese aporte a la promoción turística del país, particularmente de Roatán, uno de los principales destinos turísticos de Honduras. Con la entrega de la condecoración, el Congreso Nacional reconocerá públicamente la relación que el actor ha mantenido con la isla y su contribución a fortalecer la imagen de Roatán como destino turístico internacional.

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