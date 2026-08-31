Reprograman entrega de condecoración a Michael Douglas en el CN de Honduras

Tegucigalpa. El Congreso Nacional de Honduras informó que la entrega de un reconocimiento para el actor estadounidense Michael Douglas fue reprogramada (sin fecha oficial).
Douglas recibiría hoy un reconocimiento del Congreso Nacional de Honduras por su vínculo con Roatán y por contribuir a proyectar internacionalmente los atractivos turísticos de la isla.
La ceremonia estaba prevista para las 4:00 de la tarde, de acuerdo con la agenda legislativa. Durante el acto, el reconocido artista de Hollywood sería distinguido con la Gran Cruz con Placa de Oro y Pergamino Especial.
El Legislativo informó que la reprogramación obedeció a una solicitud de Douglas.
El reconocimiento fue establecido mediante un decreto aprobado por el Poder Legislativo como una forma de destacar la relación del actor con el destino turístico hondureño.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que Douglas mantiene una presencia frecuente en Roatán, Islas de la Bahía, y ha contribuido a dar a conocer sus paisajes y atractivos fuera de Honduras.
La distinción busca resaltar precisamente ese aporte a la promoción turística del país, particularmente de Roatán, uno de los principales destinos turísticos de Honduras.
Con la entrega de la condecoración, el Congreso Nacional reconocerá públicamente la relación que el actor ha mantenido con la isla y su contribución a fortalecer la imagen de Roatán como destino turístico internacional.
De renombre
Michael Douglas es una de las figuras más influyentes y versátiles del cine hollywoodense de las últimas cinco décadas, reconocido tanto por su talento frente a las cámaras como por su sagacidad como productor. Nacido en 1944 en el seno de una célebre dinastía actoral —hijo de la leyenda Kirk Douglas—, trazó rápidamente su propio camino al saltar a la fama en la televisión con la serie Las calles de San Francisco.
Su visión para la industria quedó consagrada tempranamente al producir la aclamada película Atrapado sin salida (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975), cinta que conquistó el premio Oscar a la Mejor Película. Más tarde, su inolvidable interpretación del despiadado inversionista Gordon Gekko en Wall Street (1987) no solo le valió el Oscar al Mejor Actor, sino que inmortalizó una de las frases y personajes más icónicos del cine sobre el poder y la codicia corporativa.
A lo largo de su trayectoria, Douglas se convirtió en el rostro definitivo del thriller psicológico y del drama adulto entre las décadas de 1980 y 1990, encabezando éxitos de taquilla y crítica como Atracción fatal, Bajos instintos, Un día de furia y Traffic.
Lejos de detenerse, el actor ha sabido adaptarse a las nuevas dinámicas del entretenimiento contemporáneo, conectando con audiencias más jóvenes al dar vida al científico Hank Pym en el Universo Cinematográfico de Marvel (Ant-Man) y obteniendo el reconocimiento en televisión con la comedia El método Kominsky.
Galardonado con múltiples premios Globo de Oro, reconocimientos Emmy y la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes, Michael Douglas se mantiene como un referente imprescindible para entender la evolución del cine estadounidense moderno.