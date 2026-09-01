San Pedro Sula adeuda casi L48 millones por demandas laborales

San Pedro Sula, Honduras. La deuda de casi L48 millones por demandas laborales ha provocado fuertes diferencias en las sesiones de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, mientras empleados reintegrados permanecen sin funciones y en condiciones que han sido denunciadas como indignas ante la Secretaría de Trabajo. La Municipalidad de San Pedro Sula tiene pendiente el pago de casi L48 millones por demandas laborales de empleados que ganaron sus casos. La tardanza en cumplir con esos pagos y en realizar los reintegros en condiciones dignas ha llevado a los afectados a denunciar la situación ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

La Secretaría comprobó la situación de un grupo de empleados reintegrados que permanecen relegados a un pasillo y sin funciones, aunque continúan devengando un salario. El problema, según los afectados, es que muchos son personas de la tercera edad que están sufriendo por el calor y han comenzado a presentar problemas de salud, al grado de que el 911 ha tenido que acudir para brindarles atención. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aunque los fondos municipales están blindados por el fideicomiso, hay bienes que pueden ser embargados si un juez emite una orden judicial para proceder, explican abogados laborales.

Confrontación

El tema del pago de prestaciones y salarios caídos ha sido discutido en sesiones corporativas y ha generado fuertes diferencias entre Armando Calidonio, regidor y exalcalde, y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. La última discusión ocurrió en la sesión ordinaria del viernes 14 de agosto de 2026, según consta en acta. En ella, Calidonio solicitó que se brinde al Pleno Corporativo un informe detallado de las deudas correspondientes a demandas laborales que cuentan con sentencia firme, incluyendo la cuantía de estas y los nombres de los demandantes. El regidor señaló que no sería congruente realizar inversiones teniendo tantas deudas por pagar, las cuales ya cuentan con sentencia firme, y cuestionó que se juegue realmente con el hambre de las personas. Calidonio explicó que en sesiones anteriores se ha mencionado que: “En el caso del gobierno mío no se realizaron despidos que no fueran por faltas graves, los pocos que se realizaron fueron con causal de despido y con procedimientos correctos; y esas demandas salieron favorables a la municipalidad”. Además, sostuvo que las demandas a las que se refirió el alcalde Contreras corresponden a personal que anteriormente se encontraba bajo la modalidad de empleo por hora y cuyos contratos, según dijo, no fueron renovados durante la administración de Contreras. Agregó que esas decisiones actualmente representan demandas de reintegro y salarios caídos. Según Calidonio, esas demandas pudieron haberse evitado si se hubiera conciliado con estas personas ante la Secretaría de Trabajo, algo que, afirmó, la Administración 2022-2026 no realizó. “En el caso que mencionó el alcalde Roberto Contreras, que pretende recriminar supuestas demandas en mi administración, cuando todos los despidos masivos que él ha realizado han sido sin procedimiento reglamentario”, dijo el regidor. Para Calidonio, los despidos realizados durante la administración Contreras han sido sin causal y por problemas políticos, utilizando en las cartas de despido una supuesta causal de pérdida de confianza. Afirmó que el equipo legal de la Municipalidad no ha sabido defender esos casos y que, por ello, ha perdido las demandas en Primera y Segunda Instancia.

Agregó que actualmente algunas de esas demandas ya se encuentran firmes o en casación, acumulando más salarios caídos. Calidonio reveló que solo este año se han pagado, según los informes, más de Ciento Treinta y Siete Millones de Lempiras (L.137,000,000.00), sin contar las cantidades que aún faltan por pagar y que mantienen a empleados sin asignación de funciones, pese a que no se les ha cancelado lo ordenado por el Juzgado de lo Laboral. Para el regidor, esa actuación constituye desacato de sentencias de juzgados y de la autoridad competente. También cuestionó que, si existen fondos en los bancos para hacer efectivos esos pagos, según los informes de Tesorería, estos se estén retrasando. Las confrontaciones entre ambos han quedado reflejadas en las sesiones. Ante la petición de Calidonio, Contreras dio la palabra a Tania Zúñiga, gerente de Desarrollo Humano. La funcionaria dijo que se trata de demandas derivadas de despidos realizados en diciembre de 2021, antes de que Contreras asumiera su primer mandato. “Son salarios caídos de bastantes médicos que despidieron por hora, médicos que se contrataron cuando fue la Emergencia del covid, se despidieron y los mismos han solicitado reintegro y pago de salarios caídos. Eso nos ha venido a hacer una avalancha y, todavía tenemos en lista bastantes demandas de esa temporada, que es del 2021”.

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