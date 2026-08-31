Asfura destaca cooperación y soberanía durante visita a República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó este 31 de agosto el acercamiento con República Dominicana y afirmó que la defensa de la soberanía, el fortalecimiento institucional y la cooperación son elementos fundamentales para el desarrollo de ambos países. Durante su visita oficial a Santo Domingo, Asfura resaltó especialmente lo observado en materia de industria militar dominicana y consideró que la experiencia del país caribeño puede representar una oportunidad para fortalecer las capacidades de otras naciones de la región. “La soberanía empieza por cuidar nuestras fronteras y eso es lo que todos debemos de hacer”, expresó el mandatario hondureño durante su intervención, en la que también hizo énfasis en valores como los principios, la patria y la lealtad.

Asfura manifestó su admiración por la industria militar de República Dominicana y aseguró que constituye un ejemplo para Centroamérica y el Caribe. A su juicio, esta experiencia puede contribuir a que otros países mejoren sus capacidades en un menor tiempo y bajo mejores condiciones. “Yo creo que es un gran ejemplo a nivel centroamericano y del Caribe que nos va a venir a dar, presidente Abinader, una fortaleza a todos los países”, afirmó el gobernante hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El mandatario también vinculó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la posibilidad de ampliar el comercio y atraer inversiones. Señaló que Honduras y República Dominicana deben continuar trabajando para generar oportunidades que beneficien a sus poblaciones. “Me siento alegre de estar aquí hoy, satisfecho, haciendo que esos lazos de amistad entre República Dominicana y Honduras sean cada día mucho más grandes, fuertes, para poder implementar el comercio, para poder invertir”, expresó Asfura.

Las declaraciones se produjeron durante la visita oficial que realizó el presidente hondureño a República Dominicana, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Asfura fue recibido ayer con honores militares a su llegada al recinto presidencial. Durante la ceremonia fueron interpretados los himnos nacionales de ambos países y se realizó una salva de 21 cañonazos, como parte del protocolo oficial.

Un encuentro que fortalece la amistad y cooperación entre Honduras y República Dominicana. 🇭🇳🤝🏻🇩🇴 pic.twitter.com/g2DYxj0loc — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) August 30, 2026

Posteriormente, los dos mandatarios participaron en el “Pase de Revista a la Guardia Presidencial” y sostuvieron una reunión de trabajo para abordar asuntos de interés común y oportunidades de cooperación. En la delegación dominicana participaron, entre otros funcionarios, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó Haza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.