Nasry Asfura y Luis Abinader abogan por reforzar cooperación en comercio, seguridad y turismo

Tegucigalpa, Honduras. Los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, y Honduras, Nasry Asfura, abogaron este domingo por fortalecer la cooperación bilateral en áreas como comercio, inversión, seguridad, turismo y agricultura. Durante un encuentro en el Palacio Nacional, Abinader calificó de “muy positiva” la agenda desarrollada durante los dos días de la visita de Asfura a la República Dominicana y destacó la necesidad de aprovechar los más de cien años de relaciones diplomáticas entre ambos países para ampliar los vínculos económicos y políticos. “Hemos conversado de comercio, inversión, conectividad, turismo, cultura y de nuevas oportunidades para nuestros sectores productivos. Hay espacio para crecer y ambos gobiernos tenemos interés en facilitar ese proceso”, afirmó el presidente dominicano en una comparecencia ante la prensa junto a su homólogo hondureño. Abinader destacó asimismo el crecimiento del intercambio comercial y expresó la voluntad de ambos gobiernos de mantener esa tendencia.

Los mandatarios también abordaron asuntos regionales como la seguridad, la democracia, la migración, el impacto del sargazo y la situación de Haití, temas en los que, según Abinader, ambos países mantienen posiciones próximas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre la lucha contra el crimen organizado, el presidente dominicano señaló que existe cooperación bilateral en materia de inteligencia y a través del Escudo de las Américas, encabezado por EE.UU , y aseguró que ambos Gobiernos acordaron continuar esos esfuerzos. Por su lado, Asfura destacó el interés en desarrollar proyectos conjuntos en áreas como la tecnificación de la agricultura, la seguridad y el turismo, y reconoció la experiencia de República Dominicana en el desarrollo de esa industria durante las últimas cuatro décadas. Asimismo, planteó la necesidad de trabajar conjuntamente por una América “próspera, protegida, productiva y fuerte”, y coincidió con Abinader en la conveniencia de coordinar posiciones en foros internacionales como la ONU y el Escudo de las Américas.