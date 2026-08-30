Nasry Asfura fortalece relación bilateral con República Dominicana

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, concluyó este domingo una visita oficial a República Dominicana, donde sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo Luis Abinader Corona, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas naciones y establecer nuevos acuerdos de cooperación en diferentes áreas. Durante el encuentro, los mandatarios acordaron ampliar la colaboración en materia de seguridad, particularmente en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Para ello, se contempla fortalecer el intercambio de información y experiencias entre las instituciones de ambos países encargadas de enfrentar este tipo de delitos. La agenda también estuvo enfocada en fortalecer las relaciones económicas. Según lo informado, el intercambio comercial bilateral alcanzó aproximadamente 1,165 millones de dólares entre 2020 y 2025. En este ámbito, Honduras busca ampliar sus oportunidades de comercio e inversión en el mercado dominicano, incluyendo un incremento en las compras de camarón hondureño.

Asimismo, ambos gobiernos acordaron celebrar en 2027 la primera reunión del Comité Conjunto de Promoción del Comercio y Cooperación Técnica, espacio que permitirá identificar nuevas oportunidades de intercambio y colaboración entre los dos países.

Turismo, agricultura y deporte

En materia turística, Honduras y República Dominicana acordaron trabajar en el fortalecimiento de la conectividad aérea entre ambos destinos, además de actualizar el Acuerdo de Cooperación Turística y avanzar en la entrada en vigor del Acuerdo de Servicios Aéreos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El presidente Asfura también destacó la cooperación que República Dominicana ha brindado a Honduras en materia de agricultura familiar, especialmente mediante asistencia técnica y el uso de tecnologías adaptadas a los efectos del cambio climático. Otro de los temas abordados fue el deporte. De cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Honduras 2029, ambos países acordaron impulsar un convenio de cooperación deportiva que permita compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas con la organización y gestión de este importante evento regional.

La cooperación bilateral también contempla acciones conjuntas para enfrentar el problema del sargazo, así como fortalecer la atención migratoria y consular y la protección de los ciudadanos hondureños y dominicanos en sus respectivos territorios.