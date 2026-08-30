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Proponen nueva Ley de Salud Mental para mejorar atención en Honduras

De acuerdo a las autoridades, la ley permitiría fortalecer el sistema de salud y establecer mayores garantías para las personas que requieren atención especializada

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 15:17 -
  • David Zapata
Proponen nueva Ley de Salud Mental para mejorar atención en Honduras

La propuesta de ley fue presentada al presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, Roberto Cosenza, quien la llevará al pleno del Legislativo.

Tegucigalpa, Honduras. Tras décadas de trabajo para fortalecer la atención de los trastornos mentales en Honduras, integrantes de la mesa interinstitucional de salud mental presentaron este viernes un proyecto de Ley de Salud Mental que busca garantizar servicios integrales para la población y fortalecer el sistema sanitario.

La iniciativa fue entregada al presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, Roberto Cosenza, como parte de las gestiones para que el Legislativo analice y eventualmente apruebe una normativa específica que regule y fortalezca la atención de la salud mental en el país.

Montserrat Arita, directora del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, destacó que el proyecto representa el trabajo de hombres y mujeres que durante años han impulsado una legislación que Honduras necesita para garantizar que la salud sea abordada de manera integral.

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"La mesa interinstitucional de salud mental ha trabajado durante décadas para tener este producto, la ley de salud mental que Honduras demanda", dijo Arita.

Señaló que la aprobación de una ley permitiría fortalecer el sistema de salud y establecer mayores garantías para las personas que requieren atención especializada.

De acuerdo con la directora del Mario Mendoza, entre 1.5 y 1.6 millones de hondureños padecerían actualmente algún trastorno de salud mental.

"Es una ley que va a fortalecer el sistema de salud. Esta ley garantiza la prestación de los servicios en salud mental para toda la población, que tienen que ver en su integralidad, tanto con los profesionales de la psiquiatría, de la psicología, como también el abastecimiento de medicamentos", apuntó la funcionaria.

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De acuerdo a las autoridades sanitarias del país, uno de los principales retos en el tema de salud mental es ampliar el acceso a los servicios.

Pues en los últimos meses se incrementaron las atenciones en el Hospital Mario Mendoza; entre los trastornos que recibe el centro especializado con mayor frecuencia están la depresión y la ansiedad, además de casos de esquizofrenia, trastorno bipolar y problemas relacionados con el abuso de sustancias.

Con la creación del proyecto de ley, los expertos esperan que el Congreso Nacional dé paso al análisis de la iniciativa y establezca un marco legal que permita ampliar los servicios de atención, garantizar medicamentos y profesionales especializados y fortalecer la prevención.

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Redacción web
David Zapata

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