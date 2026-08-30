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Nasry Asfura se reúne con Luis Abinader para fortalecer la cooperación bilateral

El presidente hondureño Nasry Asfura fue recibido este domingo por Luis Abinader en el Palacio Nacional de República Dominicana, donde ambos abordaron temas de interés común

Nasry Asfura se reúne con Luis Abinader para fortalecer la cooperación bilateral

Los presidentes Nasry Asfura y Luis Abinader se saludaron durante el encuentro oficial celebrado en el Palacio Nacional de República Dominicana.

Santo Domingo, República Dominicana. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue recibido este domingo 30 de agosto por su homólogo dominicano, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, durante una visita oficial enfocada en fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

Nasry Asfura arribó al Palacio Nacional a las 10:50 de la mañana y fue recibido por el director de Ceremonial de Estado y Protocolo de República Dominicana, embajador Francisco José Cantizano Nadal, quien lo condujo hasta el encuentro con Abinader.

A su llegada se rindieron honores militares al mandatario hondureño. La Banda de Música de la Guardia Presidencial interpretó los himnos nacionales de Honduras y República Dominicana, mientras las piezas de artillería dominicanas realizaron una salva de 21 cañonazos.

¿De qué hablaron Asfura y Abinader durante su encuentro en República Dominicana?

Posteriormente, ambos mandatarios participaron en el tradicional “Pase de Revista a la Guardia Presidencial”. Asfura y Abinader recorrieron la alfombra roja frente a los medios de comunicación y luego el gobernante hondureño recibió el saludo de altos funcionarios dominicanos.


La delegación de República Dominicana estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó Haza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón.

También participaron el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, entre otros funcionarios.

Como parte de la agenda, Asfura y Abinader sostuvieron una reunión de trabajo para abordar asuntos de interés común y oportunidades para ampliar la cooperación bilateral. También analizaron temas relacionados con las relaciones económicas, comerciales y el turismo.

Estrechar los vínculos

El mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el secretario de Turismo, Andrés Ehrler; y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones, Epaminondas Marinakys.

La delegación hondureña también estuvo integrada por Ernesto Alfonso Pumpo, embajador de Honduras en República Dominicana, y Ronald Deras, ministro consejero de la Embajada de Honduras.

La visita oficial busca estrechar los vínculos entre Honduras y República Dominicana y avanzar en una agenda de cooperación en áreas de interés para ambos países, entre ellas inversión, turismo, seguridad y desarrollo.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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