Nasry Asfura se reúne con Luis Abinader para fortalecer la cooperación bilateral

Santo Domingo, República Dominicana. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue recibido este domingo 30 de agosto por su homólogo dominicano, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, durante una visita oficial enfocada en fortalecer la cooperación entre ambas naciones. Nasry Asfura arribó al Palacio Nacional a las 10:50 de la mañana y fue recibido por el director de Ceremonial de Estado y Protocolo de República Dominicana, embajador Francisco José Cantizano Nadal, quien lo condujo hasta el encuentro con Abinader. A su llegada se rindieron honores militares al mandatario hondureño. La Banda de Música de la Guardia Presidencial interpretó los himnos nacionales de Honduras y República Dominicana, mientras las piezas de artillería dominicanas realizaron una salva de 21 cañonazos.

Posteriormente, ambos mandatarios participaron en el tradicional “Pase de Revista a la Guardia Presidencial”. Asfura y Abinader recorrieron la alfombra roja frente a los medios de comunicación y luego el gobernante hondureño recibió el saludo de altos funcionarios dominicanos.

El presidente Nasry Asfura fue recibido en el Palacio Nacional por su homólogo Luis Abinader.



El encuentro fortalece los lazos de amistad y cooperación entre Honduras y República Dominicana, dos naciones hermanas que trabajan juntas por el bienestar de sus pueblos. pic.twitter.com/WwyW9NgNC7 — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) August 30, 2026



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La delegación de República Dominicana estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó Haza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón. También participaron el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, entre otros funcionarios. Como parte de la agenda, Asfura y Abinader sostuvieron una reunión de trabajo para abordar asuntos de interés común y oportunidades para ampliar la cooperación bilateral. También analizaron temas relacionados con las relaciones económicas, comerciales y el turismo.

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