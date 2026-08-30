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Real España vs Choloma EN VIVO hoy transmisión: ¡Debuta Mauro Reyes con la Máquina!

Real España y CD Choloma cierran la actividad de la quinta jornada del Torneo Apertura 2026.

Real España vs Choloma EN VIVO hoy transmisión: ¡Debuta Mauro Reyes con la Máquina!

El calentamiento de los jugadores del Real España previo al partido contra CD Choloma.

 FOTO: Neptalí Romero
San Pedro Sula, Honduras.

Real España recibe este domingo al CD Choloma en el cierre de la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en medio de la crisis que ha provocado la repentina salida del técnico Jeaustin Campos.

El entrenador costarricense decidió renunciar a su cargo de manera inmediata y ahora su puesto es ocupado por el hondureño Mauro Reyes.

ALINEACIONES TITULARES:

REAL ESPAÑA: 22. Luis López, 2. Jeffrey Ramos, 6. Devron García, 25. Marcelo Pereira, 5. Franklin Flores, 28. Carlos Mejía, 12. Nixon Cruz, 36. Roberto Osorto, 18. Darixon Vuelto, 8. Anthony García y 11. Eddie Hernández.

Entrenador: Mauro Reyes.

CD CHOLOMA: 24. José Mariano Pineda, 2. Kevin Álvarez, 21. Juan Manuel Capeluto, 23. Hermes Castillo, 28. Julio Bernárdez Barrios, 29. Eiver Flores, 8. Heber Núñez, 10. Jordy Canales, 14. Cristian Madrid, 15. Carlos Castillo y 13. Ángel Villatoro.

Entrenador: Héctor Vargas.

ÁRBITRO:

HORA: 5.15 PM.

TRANSMITE: TVC

ESTADIO: Morazán.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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