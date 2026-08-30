Real España vs Choloma EN VIVO hoy transmisión: ¡Debuta Mauro Reyes con la Máquina!

San Pedro Sula, Honduras.

Real España recibe este domingo al CD Choloma en el cierre de la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en medio de la crisis que ha provocado la repentina salida del técnico Jeaustin Campos.

El entrenador costarricense decidió renunciar a su cargo de manera inmediata y ahora su puesto es ocupado por el hondureño Mauro Reyes.