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Salomón Nazar, con las horas contadas en la UPNFM: recibe ultimátum de los Lobos

El entrenador de 74 años está en la cuerda floja en el banquillo de los Lobos UPNFM que sigue sin poder ganar.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 15:55 -
  • Mario Jafeth Moreno
Salomón Nazar, con las horas contadas en la UPNFM: recibe ultimátum de los Lobos

Salomón Nazar no ha podido ganar con los Lobos de la UPNFM en el Torneo Apertura 2026.
Choluteca, Honduras.

Los Lobos de la UPN están firmando un Torneo Apertura 2026 para el olvido, después de 5 fechas son últimos de la Liga Nacional de Honduras con dos unidades, cuatro goles a favor y 10 encajados.

La situación dentro del club universitario es muy aguada luego de la derrota del viernes pasado (1-0) ante Juticalpa. La directiva no entiende cómo el desempeño es tan pobre luego de la inversión realizada.

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Nombres como: Carlos Mejía, Marcelo Santos, Luis Hurtado, Samuel Elvir, Carter Bodden y Omar Elvir son algunos de los refuerzos que llegaron para poner al equipo en los primeros puestos del certamen liguero, pero la realidad es otra.

- Se tambalea la continuidad de Názar -

Ante este arranque de torneo tan mediocre, los altos mandos del club ya están visualizando cambios rotundos y uno de ellos es la destitución del entrenador Salomón Nazar si el barco no sale a flote.

Salomón Nazar tiene las horas contadas en los Lobos de la UPNFM.

Salomón Nazar tiene las horas contadas en los Lobos de la UPNFM.

El juego de la jornada 6 ante Real España, que se jugará el domingo que viene será importante para marcar el destino de los universitarios y del estratega de 74 años. Ya a él se le ha advertido de lo que puede suceder.

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Hay que recordar que Nazar también tiene deberes en el Congreso Nacional de Honduras ya que es diputado elector; sin embargo, ha sido responsable con sus labores dentro del equipo aunque los resultados no lo han acompañado.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

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