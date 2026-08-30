Salomón Nazar, con las horas contadas en la UPNFM: recibe ultimátum de los Lobos

Choluteca, Honduras.

Los Lobos de la UPN están firmando un Torneo Apertura 2026 para el olvido, después de 5 fechas son últimos de la Liga Nacional de Honduras con dos unidades, cuatro goles a favor y 10 encajados. La situación dentro del club universitario es muy aguada luego de la derrota del viernes pasado (1-0) ante Juticalpa. La directiva no entiende cómo el desempeño es tan pobre luego de la inversión realizada.

Nombres como: Carlos Mejía, Marcelo Santos, Luis Hurtado, Samuel Elvir, Carter Bodden y Omar Elvir son algunos de los refuerzos que llegaron para poner al equipo en los primeros puestos del certamen liguero, pero la realidad es otra.

- Se tambalea la continuidad de Názar -

Ante este arranque de torneo tan mediocre, los altos mandos del club ya están visualizando cambios rotundos y uno de ellos es la destitución del entrenador Salomón Nazar si el barco no sale a flote.

El juego de la jornada 6 ante Real España, que se jugará el domingo que viene será importante para marcar el destino de los universitarios y del estratega de 74 años. Ya a él se le ha advertido de lo que puede suceder. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse