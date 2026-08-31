Alisson Sánchez murió de un disparo en la cabeza; su hermano sería el principal sospechoso

Comayagua, Honduras. Una adolescente de 16 años murió luego de recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza dentro de su vivienda, en un hecho violento registrado la noche del domingo en el municipio de La Trinidad, Comayagua. La víctima fue identificada como Alisson Adriana Sánchez Montoya, quien se encontraba en su casa junto a su madre y varios de sus hermanos cuando ocurrió el ataque. De acuerdo con la información preliminar, la menor escuchó que alguien llamó a la puerta de la vivienda y se dirigió a abrir. Al otro lado se encontraba uno de sus hermanos, identificado como Danilo.

Según el relato proporcionado, el joven habría sacado un arma de fuego y disparado contra Alisson en una ocasión, impactándola en la cabeza. La adolescente cayó al suelo frente a su madre y sus hermanos menores. Tras el disparo, familiares y vecinos auxiliaron a la menor y la trasladaron de emergencia hasta el Hospital Santa Teresa, en la ciudad de Comayagua, en busca de atención médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los médicos recibieron a Alisson y comenzaron a brindarle asistencia; sin embargo, debido a la gravedad de la herida, la adolescente murió pocos minutos después de haber ingresado al centro asistencial.

El cuerpo de la menor fue trasladado posteriormente hasta la morgue del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, donde se realizaría la autopsia médico-legal correspondiente.

El procedimiento forense busca establecer oficialmente las causas y circunstancias de la muerte de la adolescente, mientras las autoridades investigan el hecho ocurrido dentro de la vivienda familiar. El caso provocó consternación entre familiares y vecinos de La Trinidad, especialmente por tratarse de una menor de edad y porque el presunto responsable sería un integrante de su propia familia. Los restos de Alisson Adriana permanecieron en la morgue capitalina hasta la mañana de este lunes. Alrededor de las 11:15 a. m., fueron retirados para ser trasladados nuevamente hacia Comayagua.