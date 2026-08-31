¿Está endeudado y no sabe cuándo terminará de pagar? Siga este paso a paso para saberlo

Conocer qué deudas aparecen registradas a su nombre y si están al día ya puede hacerse desde internet. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dispone de la plataforma Mi Reporte Crediticio, donde cada usuario puede revisar gratuitamente la información que las instituciones financieras han reportado sobre sus obligaciones. Dé click en: https://www.cnbs.gob.hn/
Ingrese al sitio web de la CNBS: Desde la página principal, ubique en el menú superior la opción Servicios. También se ubica por debajo de la cortina de bienvenida. Es fácil ubicar la pestaña de Servicios.
Seleccione “Mi Reporte Crediticio”: Dentro del apartado de Servicios, haga clic en el recuadro identificado como Mi Reporte Crediticio.
Entre a la Central de Información Crediticia: La página explica qué es la Central de Información Crediticia y qué datos contiene. Para continuar, pulse Ingresar a Mi Reporte Crediticio.
Inicie sesión o regístrese: Si ya tiene una cuenta, escriba su correo electrónico. Si es la primera vez, seleccione Registrarse.
Complete sus datos personales: Ingrese nombres, apellidos, tipo y número de identidad, teléfono, fecha de nacimiento y sexo.
Suba una fotografía de su rostro: La imagen debe mostrar la cara completa y de frente, mirando directamente a la cámara. Cárguela desde una carpeta en su computadora o teléfono. Dele siguente.
Adjunte su tarjeta de identidad: El sistema solicita una imagen de la parte frontal y otra de la parte posterior del documento.
Lea y acepte las políticas de confidencialidad: Revise las condiciones de uso y protección de datos. Marque Sí en la opción de aceptación y guarde la información.
Lea las políticas, donde la CNBS le informa cómo protege su información personal. En este paso, debe estar seguro de la contraseña que colocó al inicio y de la cuenta de correo. Ambos deben ser funcionales porque lo que sigue, de aquí en adelante, lo llevará entre el portal de la CNBS y su correo colocado.
Espere el correo de confirmación: Al finalizar el registro, el sistema informa que la cuenta fue creada y que se envió un correo de activación.
Confirme su cuenta desde el correo: Abra el mensaje enviado por la CNBS y haga clic en el botón o enlace de confirmación.
Verifique que el correo quedó confirmado: La plataforma, desde el sitio web de la CNBS, mostrará un mensaje indicando que la dirección de correo fue validada y permitirá volver a ingresar.
Espere la autorización de acceso: Aunque la cuenta ya esté confirmada, el sistema puede advertir que todavía no se ha autorizado el acceso a la aplicación. La CNBS notificará cuando el permiso sea habilitado. esté pendiente de su correo porque en tan solo unos minutos, ya tendrá la confirmación.
Ingrese a la consulta crediticia: Una vez autorizado el acceso vía correo electrónico, aparecerá la opción Consulta Información Crediticia (Mi Reporte Crediticio). Dé click y antes de acceder, complete la verificación mediante códigos. La plataforma envía códigos al correo electrónico que deben ser introducidos en la página para validar el acceso al historial.
Revise su reporte crediticio: El sistema muestra su información, con su fotografía y datos personales. También le muestra las obligaciones registradas, monto otorgado, estado de la deuda, tasa de interés, saldo de capital, días de mora, fecha del último pago y categoría crediticia.