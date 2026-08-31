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¿Está endeudado y no sabe cuándo terminará de pagar? Siga este paso a paso para saberlo

La plataforma Mi Reporte Crediticio de la CNBS permite consultar de forma gratuita el saldo de capital, estado de las deudas, días de mora, último pago y categoría crediticia

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Conocer qué deudas aparecen registradas a su nombre y si están al día ya puede hacerse desde internet. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) dispone de la plataforma Mi Reporte Crediticio, donde cada usuario puede revisar gratuitamente la información que las instituciones financieras han reportado sobre sus obligaciones. Dé click en: https://www.cnbs.gob.hn/
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Ingrese al sitio web de la CNBS: Desde la página principal, ubique en el menú superior la opción Servicios. También se ubica por debajo de la cortina de bienvenida. Es fácil ubicar la pestaña de Servicios.
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Seleccione “Mi Reporte Crediticio”: Dentro del apartado de Servicios, haga clic en el recuadro identificado como Mi Reporte Crediticio.
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Entre a la Central de Información Crediticia: La página explica qué es la Central de Información Crediticia y qué datos contiene. Para continuar, pulse Ingresar a Mi Reporte Crediticio.
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Inicie sesión o regístrese: Si ya tiene una cuenta, escriba su correo electrónico. Si es la primera vez, seleccione Registrarse.
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Complete sus datos personales: Ingrese nombres, apellidos, tipo y número de identidad, teléfono, fecha de nacimiento y sexo.
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Suba una fotografía de su rostro: La imagen debe mostrar la cara completa y de frente, mirando directamente a la cámara. Cárguela desde una carpeta en su computadora o teléfono. Dele siguente.
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Adjunte su tarjeta de identidad: El sistema solicita una imagen de la parte frontal y otra de la parte posterior del documento.
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Lea y acepte las políticas de confidencialidad: Revise las condiciones de uso y protección de datos. Marque en la opción de aceptación y guarde la información.
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Lea las políticas, donde la CNBS le informa cómo protege su información personal. En este paso, debe estar seguro de la contraseña que colocó al inicio y de la cuenta de correo. Ambos deben ser funcionales porque lo que sigue, de aquí en adelante, lo llevará entre el portal de la CNBS y su correo colocado.
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Espere el correo de confirmación: Al finalizar el registro, el sistema informa que la cuenta fue creada y que se envió un correo de activación.
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Confirme su cuenta desde el correo: Abra el mensaje enviado por la CNBS y haga clic en el botón o enlace de confirmación.

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Verifique que el correo quedó confirmado: La plataforma, desde el sitio web de la CNBS, mostrará un mensaje indicando que la dirección de correo fue validada y permitirá volver a ingresar.
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Espere la autorización de acceso: Aunque la cuenta ya esté confirmada, el sistema puede advertir que todavía no se ha autorizado el acceso a la aplicación. La CNBS notificará cuando el permiso sea habilitado. esté pendiente de su correo porque en tan solo unos minutos, ya tendrá la confirmación.

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Ingrese a la consulta crediticia: Una vez autorizado el acceso vía correo electrónico, aparecerá la opción Consulta Información Crediticia (Mi Reporte Crediticio). Dé click y antes de acceder, complete la verificación mediante códigos. La plataforma envía códigos al correo electrónico que deben ser introducidos en la página para validar el acceso al historial.
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Revise su reporte crediticio: El sistema muestra su información, con su fotografía y datos personales. También le muestra las obligaciones registradas, monto otorgado, estado de la deuda, tasa de interés, saldo de capital, días de mora, fecha del último pago y categoría crediticia.
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