Dan el último adiós en San Matías a policía que perdió la vida en enfrentamiento

San Matías, El Paraíso. El oficial de la Policía Nacional Adán Emanuel Rodríguez es velado este lunes en su comunidad natal de San Matías, El Paraíso, luego de morir el domingo en un enfrentamiento registrado en la colonia Central, sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula.
Los restos del agente fueron trasladados durante la noche del domingo hasta San Matías, donde residía junto con sus familiares. En ese lugar se desarrollan los actos fúnebres mientras sus seres queridos y compañeros de la institución le dan el último adiós.
La portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, Dania Cruz, confirmó que se cumplieron los protocolos establecidos para el traslado del cuerpo y que representantes de la institución se desplazaron hasta San Matías para acompañar a la familia.
“Ya se ha hecho el traslado, se han hecho todos los protocolos establecidos”, explicó Cruz al referirse al procedimiento realizado tras la muerte del oficial.
Rodríguez perdió la vida durante un enfrentamiento ocurrido en la colonia Central, en el sector Rivera Hernández, donde, según la Policía Nacional, se enfrentaron agentes y supuestos miembros activos de la pandilla 18.
Como parte de las acciones posteriores al enfrentamiento, varios sospechosos fueron detenidos y quedaron bajo custodia de las autoridades. La Policía informó que durante el operativo se decomisaron armas y drogas, elementos que serán incorporados al proceso investigativo.
Cruz explicó que los detenidos serían remitidos a los tribunales de justicia para continuar el proceso legal. Además, indicó que los investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones elaboraron un informe técnico-científico para establecer la participación de los sospechosos en el hecho.
Por haber perdido la vida en cumplimiento del deber, Rodríguez recibirá un ascenso póstumo al grado de subcomisario de policía, como reconocimiento a su servicio y sacrificio. La institución policial permanece de luto mientras sus familiares despiden al agente en San Matías.