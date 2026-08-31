Dan el último adiós en San Matías a policía que perdió la vida en enfrentamiento

San Matías, El Paraíso. El oficial de la Policía Nacional Adán Emanuel Rodríguez es velado este lunes en su comunidad natal de San Matías, El Paraíso, luego de morir el domingo en un enfrentamiento registrado en la colonia Central, sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula.

Los restos del agente fueron trasladados durante la noche del domingo hasta San Matías, donde residía junto con sus familiares. En ese lugar se desarrollan los actos fúnebres mientras sus seres queridos y compañeros de la institución le dan el último adiós.

La portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, Dania Cruz, confirmó que se cumplieron los protocolos establecidos para el traslado del cuerpo y que representantes de la institución se desplazaron hasta San Matías para acompañar a la familia.