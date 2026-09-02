Waldina Mejía, infante de marina, muere tras ser atacada por asaltantes en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Un trágico hecho violento cobró la vida de la joven militar Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años, miembro activo de la Fuerza Naval de Honduras, quien fue atacada a disparos durante un asalto registrado ayer martes en la capital.

El hecho ocurrió en la calle principal que conduce del Anillo Periférico hacia la comunidad de Nueva Aldea, en el sector de Mateo, Tegucigalpa, donde la víctima, que vestía de civil, fue interceptada por delincuentes armados que la despojaron de su motocicleta.

De acuerdo con las versiones preliminares, Mejía intentó impedir el robo, pero uno de los sujetos disparó su arma de fuego y la hirió en varias partes del cuerpo.

Gravemente herida, Waldina fue auxiliada de emergencia y trasladada al Hospital Escuela (HE); sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció minutos después de su ingreso debido a las heridas.