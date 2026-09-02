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Waldina Mejía, infante de marina, muere tras ser atacada por asaltantes en Tegucigalpa

El hecho violento sucedió ayer martes. La joven vestía de civil y fue interceptada por delincuentes armados

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 07:18 -
  • Redacción La Prensa
Waldina Mejía, infante de marina, muere tras ser atacada por asaltantes en Tegucigalpa

La joven murió minutos después de ser trasladada a un centro asistencial.

Tegucigalpa. Un trágico hecho violento cobró la vida de la joven militar Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años, miembro activo de la Fuerza Naval de Honduras, quien fue atacada a disparos durante un asalto registrado ayer martes en la capital.

El hecho ocurrió en la calle principal que conduce del Anillo Periférico hacia la comunidad de Nueva Aldea, en el sector de Mateo, Tegucigalpa, donde la víctima, que vestía de civil, fue interceptada por delincuentes armados que la despojaron de su motocicleta.

De acuerdo con las versiones preliminares, Mejía intentó impedir el robo, pero uno de los sujetos disparó su arma de fuego y la hirió en varias partes del cuerpo.

Gravemente herida, Waldina fue auxiliada de emergencia y trasladada al Hospital Escuela (HE); sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció minutos después de su ingreso debido a las heridas.

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Tras confirmarse el deceso, las Fuerzas Armadas de Honduras emitieron un acuerdo de duelo en el que expresan su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de la Infante de Marina Waldina Mejía Valle Arzú.

La víctima era originaria de Tela, Atlántida, y su trágica muerte ha causado profunda consternación tanto en la institución castrense como entre sus familiares y allegados, quienes exigen justicia a las autoridades para dar con el paradero de los responsables.

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