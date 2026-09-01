Más de 1,400 hondureñas han sido capturadas en 2026, la mayoría por tráfico de drogas

Un total de 1,459 mujeres han sido detenidas en Honduras durante 2026 por su presunta participación en distintos hechos delictivos, según las estadísticas acumuladas por la Policía Nacional en lo que va del año.
El tráfico de drogas encabeza las causas de detención, con 625 casos registrados, de acuerdo con los datos policiales. Esta cifra representa la principal causa entre los delitos detallados en la estadística.
En segundo lugar aparecen 425 detenciones clasificadas como otros delitos, mientras que 175 corresponden a casos de maltrato familiar, tipificado en el artículo 289 del Código Penal.
La estadística también registra 46 detenciones por extorsión, 40 por lesiones y 37 por amenazas, entre los principales ilícitos por los que fueron detenidas las mujeres durante el presente año.
A estos casos se suman 31 detenciones por estafa, según el acumulado de la Policía Nacional, como parte de los diferentes delitos registrados en el período.
Asimismo, se reportan 25 detenciones por violencia doméstica, mientras que 20 corresponden a casos de robo, de acuerdo con las cifras oficiales.
El registro policial incluye además 18 detenciones por usurpación y 17 por portación ilegal de armas de fuego, lo que refleja la diversidad de delitos consignados en las estadísticas.
En conjunto, los datos muestran que el tráfico de drogas concentra la mayor cantidad de detenciones de mujeres, con una diferencia considerable respecto a las demás categorías específicas incluidas en el registro.
Las estadísticas corresponden a detenciones y se refieren a la presunta participación de las mujeres en hechos delictivos. Por tanto, estos registros no establecen por sí mismos una responsabilidad penal definitiva.
Los datos también reflejan la presencia de mujeres en casos relacionados con delitos contra la familia, como el maltrato familiar y la violencia doméstica, además de delitos como extorsión, lesiones y amenazas.
La diversidad de causas registradas abarca también delitos patrimoniales, como estafa y robo, así como otros relacionados con la propiedad, como la usurpación.
El acumulado de la Policía Nacional constituye un registro de las detenciones realizadas durante 2026 y permite identificar cuáles son los delitos que aparecen con mayor frecuencia entre los casos reportados de mujeres detenidas en Honduras.