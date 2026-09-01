Jonathan Bailey se va de musical tras la salida de Ariana Grande: "Mi apoyo hacia ella es inquebrantable"

Londres, Inglaterra. El actor británico Jonathan Bailey ha decidido abandonar la producción del musical de 'Sunday in the Park With George' en Londres, cuyo estreno estaba previsto para 2027, después de la que fuese su compañera de reparto, la cantante estadounidense Ariana Grande, decidiera salir del proyecto para tomarse un descanso de los focos. En un comunicado publicado en redes sociales, la productora Empire Street Productions dijo este martes: "Tras la salida de Ariana Grande, Jonathan Bailey ha informado a los productores que también ha decidido abandonar 'Sunday in the Park with George". En este sentido, dijeron que el trabajo en la producción, que acogerá el teatro londinense del Barbican, continúa adelante pese a ambas bajas y que el trabajo de casting continúa "de manera activa". "El equipo se está reestucturando con una nueva compañía pero preservando la ambición y la integridad artística del musical de Stephen Sondheim y James Lapine", agregó la productora. LEA: Ariana Grande presume su amor con Ricky Álvarez Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

#AriamaGrande #sundayintheparkwithgeorge #Bridgerton #AnthonyBridgerton ♬ petal - Ariana Grande @alvarosoyyo Jonathan Bailey anuncia su salida del proyecto teatral que tenía con Ariana Grande, solo unas semanas después de que la cantante de ‘Petal’ anunciara que no participaría en él debido la pausa que hará en su carrera musical para priorizar su salud. El actor conocido por sus papeles en ‘Los Bridgerton’ y ‘Fellow Travelers’ anunció en enero que participaría en ‘Sunday in the Park With George’, pero ahora ha explicado que “su apoyo a Ariana Grande es inmensurable”. #JonathanBailey

Apoyo total para Ariana Grande El actor también compartió un comunicado en sus redes sociales en el que expresó su apoyo a la cantante y actriz. “Ari es una de mis amigas más queridas, y mi apoyo hacia ella es inquebrantable”, escribió Bailey en su comunicado. “Marianne es extraordinaria y una de mis colaboradoras y amigas de más largo tiempo”, dice Bailey. “Después de mucha consideración, también he decidido dar un paso atrás en Sunday in the Park with George.” “Este brillante y reflexivo musical ha sido un proyecto realmente apasionante para mí, y me siento increíblemente afortunado de haber compartido su camino con este equipo. Entre muchas cosas, la historia explora la profunda conexión entre George y Dot, una pareja hermosa y dedicada, y tengo muchas ganas de ver lo que el equipo, y los dos actores que ahora interpretarán estos roles, crearán con ella.” ADEMÁS: Ariana Grande dice que su decisión de retirarse un tiempo no fue "impulsiva" “Le deseo lo mejor a toda la compañía con lo que sin duda será una producción increíble, y los apoyaré con entusiasmo mientras continúan este viaje.”