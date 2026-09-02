¿Por qué salió Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México?

"Hay despedidas que duelen por inesperadas e inevitables, y aunque estoy incrédula, siento la certeza de que estás tomando la mejor decisión. Todos te vamos a extrañar".

El momento generó una fuerte carga emocional dentro de la casa. Los habitantes se reunieron en el patio para despedirlo, mientras La Jefa le dedicó unas palabras de aliento:

“Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar el tratamiento ya. No puedo salir y entrar para hacérmelo, entonces me voy de la casa hoy”, expresaron frente a sus compañeros.

Durante la gala de anoche, Aldo confesó entre lágrimas que enfrentaba un problema de salud reversible , pero que requería atención inmediata.

Ciudad de México, México. Aldo Rendón dejó La Casa de los Famosos México 2026 por motivos de salud, luego de que el reconocido estilista anunciara durante la gala que debía abandonar la competencia para iniciar un tratamiento médico.

Aldo Rendón se convirtió en uno de los participantes más comentados de la temporada por su autenticidad y estilo directo. Su salida, sin embargo, abrió un espacio de reflexión sobre la importancia de la salud en medio de la exigente dinámica de la realidad.

Entre los padecimientos que el estilista compartido durante su estancia se encuentra la anemia , condición que descubrió tras realizar estudios médicos previos a su ingreso. Él mismo relató que los síntomas de cansancio y sueño constante lo llevaron a atenderse. También confesó que hace unos años padeció de gota.



Al salir de la casa, sus excompañeros sacaron sus propias teorías sobre la causa de su renuncia al show, afirmaron que el verdadero problema médico que pudo ser la causa de su salida es gota , pero fue Ése Pérez quien aseguró que se trata de cirrosis .

La salida de Aldo coincidió con un momento clave en la competencia, pues apenas un día antes Luis Chaparro había sido eliminado, convirtiéndose en el sexto habitante en dejar la casa. Ambos habían formado una alianza que llamó la atención de los seguidores.

Tras la partida de Chaparro, Masad Altamimi se convirtió en líder de la semana, obteniendo inmunidad y un rol estratégico dentro del juego. La salida de Rendón, sin embargo, modificó el ambiente y dejó a los habitantes consternados.

En el foro, Galilea Montijo lo recibió con un mensaje de apoyo:"Para mí, para tu familia, la gente que te amamos, lo más importante es tu salud. Vas a estar bien".

El estilista agradeció el respaldo y prometió hablar más sobre su estado en la gala del miércoles.

La decisión de Aldo Rendón pone nuevamente en primer plano la importancia de priorizar la salud sobre cualquier competencia televisiva. Su paso por La Casa de los Famosos México deja huella no solo por su estilo y personalidad, sino también por compartir públicamente sus padecimientos y tomar la decisión de atender su bienestar.