Matrícula vehicular 2026: más de 286,000 deben pagar en septiembre

San Pedro Sula, Honduras. El período de matrícula vehicular 2026 continúa este mes con el pago correspondiente a los propietarios de vehículos cuyas placas terminan en 4 y 5. En total, más de 286,000 conductores deben ponerse al día con este trámite. Los propietarios de estos vehículos deberán cumplir con el proceso de matrícula dentro de los 30 días establecidos para evitar recargos por mora, que se sumarían a partir de octubre. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA, durante septiembre deben pagar su matrícula 286,291 propietarios de vehículos cuyas placas terminan en 4 y 5 a nivel nacional. Este proceso representaría una recaudación de 860.3 millones de lempiras.

El período de matrícula 2026 comenzó en julio con las terminaciones de placas 0 y 1, continuó en agosto con las terminaciones 2 y 3, en septiembre corresponde a las terminaciones 4 y 5, en octubre será el turno de las 6 y 7, y en noviembre de las 8 y 9. En diciembre deberán realizar el trámite los propietarios de motos, rastras y remolques. Solo en julio, cayeron en mora 63,060 propietarios de vehículos con terminación de placas 0 y 1, correspondientes a 76,226 placas. Esta mora se traduce en una recaudación de 294.3 millones de lempiras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es importante recordar que, durante el primer mes de mora, el IP aplica una multa de 500 lempiras y de 250 lempiras durante los meses siguientes, hasta alcanzar los L3,250 por un año. La amnistía vehicular, que duró dos meses, venció el 25 de agosto y abarcaba el período 2025 hacia atrás. Quienes no pagaron dentro de estas fechas mantienen la deuda por mora. Más de 50,000 conductores aprovecharon el beneficio. Durante este período de matrícula, los conductores pueden suscribir planes de pago de hasta 12 meses. Los propietarios pueden realizar el trámite en línea a través del portal www.ip.gob.hn. Para acceder, deben ingresar a Registro Vehicular → Consultas → Tasa Vehicular → Plan de Pago.