JTR celebrará sus 100 años de fundación con la Copa Centenario 2026

San Pedro Sula, Honduras. En el marco de las celebraciones por sus 100 años de fundación, el Instituto José Trinidad Reyes (JTR) realizará el próximo 13 de septiembre la Copa Centenario JTR 2026, una competencia de bandas que reunirá a agrupaciones estudiantiles, independientes y de formato experto. La actividad se desarrollará en las instalaciones del centro educativo y forma parte de las actividades programadas para celebrar el centenario del JTR y las fiestas patrias. La jornada comenzará a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente las 8:00 o 9:00 de la noche. De acuerdo con Johnny Chi, director artístico de la banda del JTR, la competencia contará con la participación de alrededor de 40 bandas nacionales y tres agrupaciones internacionales, procedentes de Colombia y Guatemala. Entre las bandas internacionales se encuentran Lunita Chía y Big Bass, ambas de Colombia, además de una agrupación procedente de Guatemala. También está prevista la participación de dos orquestas, una de Colombia y otra de Honduras, así como una agrupación de rock.

La Copa Centenario tendrá diferentes categorías para permitir la participación de agrupaciones con distintos niveles y características. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre ellas estarán las bandas de colegios, agrupaciones independientes y una categoría de formato experto, en la que participarán bandas de mayor experiencia y con propuestas musicales y coreográficas más elaboradas. El evento reunirá a bandas procedentes de diferentes zonas del país, entre ellas La Ceiba, El Progreso, La Lima, San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tegucigalpa, Choluteca y Danlí, además de agrupaciones de otras regiones.

Chi explicó que el trabajo artístico de la banda incluye el diseño musical, mientras que otros integrantes del equipo se encargan de las coreografías, ejercicios y disciplina de los integrantes. Además de la competencia, los organizadores preparan una jornada dirigida a toda la familia, con venta de comida, bebidas como refresco y jugos naturales y otras actividades para que los asistentes puedan permanecer durante la extensa jornada. La organización busca que la Copa Centenario se convierta en un espacio de convivencia durante las fiestas patrias y en una oportunidad para que el público disfrute del talento de las bandas participantes. La entrada para el público general tendrá un costo de 70 lempiras, mientras que los estudiantes del JTR podrán ingresar gratuitamente al presentar su carnet estudiantil.