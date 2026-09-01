Aliste su paraguas: onda tropical dejará lluvias en la zona norte

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una nueva onda tropical ingresará esta semana al territorio hondureño y provocará lluvias y chubascos en varios departamentos de la zona norte, informó Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias en la región norte.
De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno tendrá una influencia aproximada de 24 horas, aunque sus efectos variarán según el desplazamiento de la onda tropical sobre el territorio nacional.
“Para el miércoles tenemos previsto el ingreso de una nueva onda tropical que estaría dejando lluvias y chubascos de leves a moderados y, en algunas partes del territorio nacional, podrían ser chubascos con presencia de actividad eléctrica y vientos acelerados”, explicó López a LA PRENSA.
El meteorólogo indicó que las precipitaciones podrían presentarse en Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía y Santa Bárbara.
En estos departamentos se esperan lluvias y chubascos de moderados a ocasionalmente fuertes, aunque de manera sectorizada.
“Estos van a ser así, sectorizados. A medida vaya pasando la onda tropical vamos a ir teniendo afectaciones”, señaló.
La presencia de actividad eléctrica obliga a la población a tomar medidas de prevención y evitar exponerse durante las tormentas.
López también hizo un llamado a los pobladores de la zona norte para que revisen y aseguren los techos de sus viviendas ante la posibilidad de vientos acelerados.
“Por favor, asegure sus techos de sus viviendas porque hemos tenido también bastantes reportes de levantamiento de techos”, manifestó.
El funcionario señaló que Copeco ha brindado asistencia humanitaria a personas afectadas por estos incidentes, pero insistió en que la prevención es fundamental para reducir riesgos.
Asimismo, recomendó tener precaución durante las tormentas eléctricas y evitar el uso del teléfono celular cuando se encuentren expuestos a estas condiciones.
El ingreso de la onda tropical no significará el fin del calor en la zona norte. Según López, las temperaturas continuarán elevadas durante septiembre, octubre y noviembre.
El meteorólogo explicó que las condiciones relacionadas con el fenómeno de El Niño podrían provocar temperaturas inusualmente altas durante estos meses.
“Vamos a estar percibiendo temperaturas de hasta 36, 37 grados centígrados aquí en la región norte del país”, indicó.
En la región sur, las temperaturas podrían acercarse a los 43 grados centígrados, agregó.
López advirtió además que las condiciones podrían pasar de moderadas a fuertes, lo que agravaría la situación en las zonas afectadas por la sequía, particularmente en el Corredor Seco.
Mientras la zona norte tendrá temperaturas elevadas combinadas con algunos episodios de lluvia, otras regiones del país podrían enfrentar un escenario más seco y caluroso.
El pronóstico anticipa, por tanto, un septiembre con contrastes climáticos, con lluvias sectorizadas por el paso de ondas tropicales, pero también con temperaturas elevadas que podrían mantenerse durante los próximos meses.