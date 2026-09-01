Aliste su paraguas: onda tropical dejará lluvias en la zona norte

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. Una nueva onda tropical ingresará esta semana al territorio hondureño y provocará lluvias y chubascos en varios departamentos de la zona norte, informó Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias en la región norte.

De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno tendrá una influencia aproximada de 24 horas, aunque sus efectos variarán según el desplazamiento de la onda tropical sobre el territorio nacional.

“Para el miércoles tenemos previsto el ingreso de una nueva onda tropical que estaría dejando lluvias y chubascos de leves a moderados y, en algunas partes del territorio nacional, podrían ser chubascos con presencia de actividad eléctrica y vientos acelerados”, explicó López a LA PRENSA.

El meteorólogo indicó que las precipitaciones podrían presentarse en Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés, Islas de la Bahía y Santa Bárbara.

En estos departamentos se esperan lluvias y chubascos de moderados a ocasionalmente fuertes, aunque de manera sectorizada.

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“Estos van a ser así, sectorizados. A medida vaya pasando la onda tropical vamos a ir teniendo afectaciones”, señaló.