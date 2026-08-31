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Clima este lunes en Honduras: lluvias aisladas en algunas zonas

El pronosticador detalló que las lluvias y chubascos serían entre débiles y moderados, de carácter aislado y con posibilidad de actividad eléctrica en algunas zonas

Clima este lunes en Honduras: lluvias aisladas en algunas zonas

Panorámica de Tegucigalpa, capital de Honduras, en una fotografía de archivo.

 Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA

Tegucigaloa. Una jornada predominantemente seca se prevé este día en gran parte de Honduras, aunque el ingreso de humedad desde el mar Caribe y el océano Pacífico podría provocar precipitaciones en determinados sectores del territorio nacional, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El pronosticador Jairo García detalló que las lluvias y chubascos serían entre débiles y moderados, de carácter aislado y con posibilidad de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Las temperaturas más elevadas se registrarían en la región sur, donde el termómetro podría alcanzar los 40 grados centígrados, con una mínima de 29 grados. En el norte, se espera una máxima de 34 grados y una mínima de 25.

Para el centro y oriente del país se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados centígrados. En el occidente, los valores estarán entre los 17 y 32 grados.

En Tegucigalpa se espera una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 20. Mientras tanto, en la zona insular se prevén condiciones más cálidas, con registros de hasta 31 grados y una mínima de 28.

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Además de las condiciones meteorológicas, Copeco indicó que durante la jornada habrá fase de luna llena. En cuanto al estado del mar, tanto el litoral Caribe como el golfo de Fonseca presentarán oleaje de entre uno y tres pies de altura.

El amanecer se registró a las 5:39 de la mañana, mientras que la puesta de sol está prevista para las 6:03 de la tarde.

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Redacción La Prensa
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