Antorcha de la Paz recorre centros educativos de SPS previo a la Independencia de Honduras

San Pedro Sula, Honduras. En vísperas de la celebración de los 205 años de Independencia de Honduras, la Flama de la Paz comenzó este miércoles su recorrido por centros educativos del Distrito Escolar 26 de San Pedro Sula, como parte de las actividades del Proyecto Cívico 2026, bajo el lema “Educando, Construimos el País que Soñamos”.

El traspaso inició con la destacada participación de varios centros educativos entre ellos el centro educativo no gubernamental Esmirna y el Centro de Educación Básica Gubernamental Hogar San José, donde estudiantes participaron en el acto cívico que busca fortalecer los valores de identidad nacional, unidad y convivencia pacífica.

La actividad contó con el acompañamiento de Geonary Magaly Fuentes Guerra, directora del distrito escolar 26, quien estuvo presente durante el acto desarrollado en la Escuela Hogar San José y compartió con los estudiantes un mensaje reflexivo relacionado con Honduras, su historia y el compromiso de las nuevas generaciones con la construcción del país.