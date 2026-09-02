  1. Inicio
  2. · San Pedro

Antorcha de la Paz recorre centros educativos de SPS previo a la Independencia de Honduras

La Escuela Esmirna entregó a los estudiantes de la Escuela Hogar San José la Flama de La Paz, un acto simbólico que que busca fortalecer los valores de identidad nacional, unidad y convivencia pacífica.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 16:39 -
  • Josué Cárcamo
Antorcha de la Paz recorre centros educativos de SPS previo a la Independencia de Honduras

Traspaso de la Flama de La Paz en el centro educativo Hogar San José.

 Foto:

San Pedro Sula, Honduras. En vísperas de la celebración de los 205 años de Independencia de Honduras, la Flama de la Paz comenzó este miércoles su recorrido por centros educativos del Distrito Escolar 26 de San Pedro Sula, como parte de las actividades del Proyecto Cívico 2026, bajo el lema “Educando, Construimos el País que Soñamos”.

El traspaso inició con la destacada participación de varios centros educativos entre ellos el centro educativo no gubernamental Esmirna y el Centro de Educación Básica Gubernamental Hogar San José, donde estudiantes participaron en el acto cívico que busca fortalecer los valores de identidad nacional, unidad y convivencia pacífica.

La actividad contó con el acompañamiento de Geonary Magaly Fuentes Guerra, directora del distrito escolar 26, quien estuvo presente durante el acto desarrollado en la Escuela Hogar San José y compartió con los estudiantes un mensaje reflexivo relacionado con Honduras, su historia y el compromiso de las nuevas generaciones con la construcción del país.

Fumigarán más de 900 centros educativos en SPS ante riesgo de dengue

Durante la ceremonia, estudiantes de ambos centros educativos participaron en el traspaso de la Flama de la Paz, un acto simbólico que representa la continuidad de un mensaje de esperanza, fraternidad, respeto y unión entre las comunidades educativas.

La iniciativa busca que la llama recorra diferentes instituciones educativas y que su significado trascienda el acto ceremonial, promoviendo entre niños y jóvenes valores como el respeto, las solidaridad, el diálogo y la convivencia pacífica.

Alumnos reciben la Flama de La Paz.

Alumnos reciben la Flama de La Paz.

 (Foto: Redes Sociales)

El acto también estuvo marcado por el lema del Proyecto Cívico 2026, que plantea que la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también contribuir a formar ciudadanos comprometidos con Honduras.

“Hoy entregamos y recibimos una Flama; pero, sobre todo, compartimos un compromiso: mantener encendida la esperanza de una Honduras unida, solidaria y en paz”, señaló Jareth Delgado, alumno de cuarto, en su mensaje preparado para el traspaso.

La Flama de la Paz continuará su recorrido por los centros educativos CEB Presentación Centeno, Instituto José Trinidad Reyes, CEB César López, CE no Gubernamental Galileo, Bilingüe White Dove, CEB Lila Luz de Maradiaga, CE no Gubernamental Cristo Rey, CE no Gubernamental Blue House, Instituto Gubernamental Julieta Salem de Kattán, CEB Luis Landa, Petronila Barrios de Cabañas, CEB José Castro López, CEB Pedro Nufio, Evangélica La Patria, Centro Cultural Infantil y el centro no gubernamental Superación como parte de las actividades programadas para conmemorar la Independencia Patria y fomentar el civismo entre las nuevas generaciones.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Josué Cárcamo
Josué Cárcamo

Licenciado en Periodismo por la Unah-vs. Con experiencia en medios de comunicación desde 2019. Redactor de contenido con enfoques educativos, políticos, astronómicos y entretenimiento.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias