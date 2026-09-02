Antorcha de la Paz recorre centros educativos de SPS previo a la Independencia de Honduras

San Pedro Sula, Honduras. En vísperas de la celebración de los 205 años de Independencia de Honduras, la Flama de la Paz comenzó este miércoles su recorrido por centros educativos del Distrito Escolar 26 de San Pedro Sula, como parte de las actividades del Proyecto Cívico 2026, bajo el lema “Educando, Construimos el País que Soñamos”.
El traspaso inició con la destacada participación de varios centros educativos entre ellos el centro educativo no gubernamental Esmirna y el Centro de Educación Básica Gubernamental Hogar San José, donde estudiantes participaron en el acto cívico que busca fortalecer los valores de identidad nacional, unidad y convivencia pacífica.
La actividad contó con el acompañamiento de Geonary Magaly Fuentes Guerra, directora del distrito escolar 26, quien estuvo presente durante el acto desarrollado en la Escuela Hogar San José y compartió con los estudiantes un mensaje reflexivo relacionado con Honduras, su historia y el compromiso de las nuevas generaciones con la construcción del país.
Durante la ceremonia, estudiantes de ambos centros educativos participaron en el traspaso de la Flama de la Paz, un acto simbólico que representa la continuidad de un mensaje de esperanza, fraternidad, respeto y unión entre las comunidades educativas.
La iniciativa busca que la llama recorra diferentes instituciones educativas y que su significado trascienda el acto ceremonial, promoviendo entre niños y jóvenes valores como el respeto, las solidaridad, el diálogo y la convivencia pacífica.
El acto también estuvo marcado por el lema del Proyecto Cívico 2026, que plantea que la educación no solo debe transmitir conocimientos, sino también contribuir a formar ciudadanos comprometidos con Honduras.
“Hoy entregamos y recibimos una Flama; pero, sobre todo, compartimos un compromiso: mantener encendida la esperanza de una Honduras unida, solidaria y en paz”, señaló Jareth Delgado, alumno de cuarto, en su mensaje preparado para el traspaso.
La Flama de la Paz continuará su recorrido por los centros educativos CEB Presentación Centeno, Instituto José Trinidad Reyes, CEB César López, CE no Gubernamental Galileo, Bilingüe White Dove, CEB Lila Luz de Maradiaga, CE no Gubernamental Cristo Rey, CE no Gubernamental Blue House, Instituto Gubernamental Julieta Salem de Kattán, CEB Luis Landa, Petronila Barrios de Cabañas, CEB José Castro López, CEB Pedro Nufio, Evangélica La Patria, Centro Cultural Infantil y el centro no gubernamental Superación como parte de las actividades programadas para conmemorar la Independencia Patria y fomentar el civismo entre las nuevas generaciones.