Fumigarán más de 900 centros educativos en SPS ante riesgo de dengue

San Pedro Sula, Cortés. Más de 900 centros educativos del municipio de San Pedro Sula serán incluidos en un plan de fumigación preventiva para reducir el riesgo de propagación del dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Como parte de las primeras acciones, autoridades de Educación y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) coordinan la intervención de seis centros educativos de Chamelecón, donde la próxima semana se desarrollará una jornada de fumigación.
Suyapa Coto Enamorado, directora municipal de Educación de San Pedro Sula, manifestó que la medida se ejecutará en coordinación con las autoridades de Salud con el objetivo de disminuir la presencia del mosquito transmisor en los alrededores de los establecimientos donde diariamente permanecen cientos de niños, jóvenes y docentes.
Coto destacó que Chamelecón es uno de los sectores donde se mantiene atención preventiva debido a las condiciones que pueden favorecer la reproducción del mosquito, especialmente durante los períodos en que existen acumulaciones de agua.
La fumigación forma parte de las acciones de prevención para reducir la exposición de la comunidad educativa al dengue y evitar que los centros escolares se conviertan en espacios propicios para la proliferación del vector.
La funcionaria hizo un llamado a mantener limpios los centros educativos y eliminar recipientes, depósitos u otros objetos donde pueda acumularse agua, debido a que estos pueden convertirse en criaderos del mosquito.
La jornada en Chamelecón está prevista para la próxima semana y posteriormente las intervenciones se extenderán a otros centros educativos del municipio, de acuerdo con la planificación establecida por las instituciones involucradas.