Educación elimina la segunda recuperación escolar; solo habrá una al cierre del año

Tegucigalpa, Honduras. Los estudiantes de educación básica y media tendrán este año una sola oportunidad de recuperación al finalizar el ciclo escolar, confirmó la Secretaría de Educación.

La medida busca evitar que la recuperación se convierta en la principal vía para resolver la reprobación al cierre del año y obligar a que las dificultades de aprendizaje sean atendidas durante el período académico.

Denis Cáceres, viceministro de Educación, explicó que la recuperación forma parte del sistema de evaluación y constituye una de las últimas oportunidades para que un alumno demuestre que alcanzó los aprendizajes necesarios para avanzar al siguiente grado.

“Solo vamos a dar una oportunidad y les estamos avisando a todos los estudiantes y a todos los profesores para que se preparen para una sola recuperación al final del ciclo escolar”, afirmó Cáceres.

El funcionario recordó que anteriormente se permitían dos procesos de recuperación. En 2025 las autoridades también habían anunciado inicialmente una sola oportunidad, pero la actual administración autorizó una segunda recuperación a comienzos de 2026.

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El cambio se produce después de un fuerte aumento de la reprobación escolar. Unos 129,290 estudiantes reprobaron durante 2025 y tuvieron que someterse a procesos de recuperación, una cifra casi 49% superior a la registrada en 2024.

De ese grupo, 79,763 alumnos no consiguieron aprobar las dos recuperaciones disponibles y este año están repitiendo el grado, según datos del Sistema Integrado de Información Educativa.

Ante ese escenario, Educación pretende intervenir antes del cierre del año escolar. Cáceres explicó que los docentes deberán identificar a los alumnos con problemas de aprendizaje, informar a los padres de familia y alertar a las autoridades cuando un centro educativo registre una elevada cantidad de estudiantes en riesgo de reprobar.

“Cuando usted aplica una o dos oportunidades es porque tiene bastantes reprobados”, señaló el viceministro al explicar que el objetivo es disminuir desde las aulas la cantidad de estudiantes que llegan aplazados al final del año.

Uno de los principales problemas continúa concentrándose en Matemáticas, particularmente entre primero y noveno grado. En educación media también se reportan dificultades en Física, Química y otras asignaturas relacionadas con el área matemática.

Durante la presentación del plan estratégico de Educación, Cáceres explicó que se contemplan medidas para mejorar el rendimiento en Matemáticas, entre ellas fortalecer las capacidades de los docentes y aprovechar mejor el tiempo efectivo de clases.

Con una sola recuperación prevista para este año, las autoridades aseguran que estudiantes, docentes y padres deberán anticiparse a los problemas académicos y reforzar el aprendizaje antes de llegar al cierre del ciclo escolar.