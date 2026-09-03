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Onda tropical y brisa del Pacífico dejarán lluvias y tormentas eléctricas este jueves en Honduras

La presencia de remanentes de una onda tropical y el flujo de humedad desde el océano Pacífico mantendrán un ambiente lluvioso con actividad eléctrica en varias regiones del país

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 06:08 -
  • Redacción La Prensa
Onda tropical y brisa del Pacífico dejarán lluvias y tormentas eléctricas este jueves en Honduras

Pronostican tormentas eléctricas aisladas en el occidente y sur del país; en las demás regiones precipitaciones débiles aisladas.

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este jueves 3 de septiembre se esperan condiciones de lluvia sobre varios sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico, los remanentes de una onda tropical en interacción con el ingreso de brisa procedente del océano Pacífico estarán generando precipitaciones en distintas regiones.

Estas condiciones atmosféricas producirán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas aisladas, principalmente en la zona occidente y en el sur del país.

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Para el resto de las regiones del territorio hondureño, los pronosticadores prevén la presencia de precipitaciones débiles e igualmente aisladas durante el transcurso del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, el reporte señala que el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá entre 1 y 3 pies de altura, al igual que en el golfo de Fonseca, donde se alcanzará la misma variación de 1 a 3 pies.

Finalmente, las autoridades detallaron que la salida del sol se registró a las 5:37 a.m. y su puesta será a las 5:59 p.m., bajo un fenómeno astronómico de luna llena.

Copeco pide a los pobladores que residen en zonas de riesgo o cercanas a ríos y riachuelos que se mantengan vigilantes ante posibles deslizamientos o crecidas de caudales, recomendando seguir únicamente los boletines informativos oficiales.

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