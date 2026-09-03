Onda tropical y brisa del Pacífico dejarán lluvias y tormentas eléctricas este jueves en Honduras

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este jueves 3 de septiembre se esperan condiciones de lluvia sobre varios sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico, los remanentes de una onda tropical en interacción con el ingreso de brisa procedente del océano Pacífico estarán generando precipitaciones en distintas regiones.

Estas condiciones atmosféricas producirán lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas aisladas, principalmente en la zona occidente y en el sur del país.