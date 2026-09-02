Gobierno de Honduras y avícolas acuerdan bajar precio del cartón de huevos

Durante la reunión, las autoridades revisaron las tablas de costos presentadas por el sector avícola. Según Ordóñez, los documentos contenían elementos que justificaban un incremento en el precio, pero los productores aceptaron aplicar un descuento para beneficiar a los consumidores.

El ministro de Desarrollo Económico, Edy Ordóñez, anunció que el cartón de huevos se comercializará a 95 lempiras en las tiendas de Banasupro a nivel nacional y a 104 lempiras en el Mercado Zonal Belén , como parte del acuerdo alcanzado con los productores.

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Nasry Asfura y representantes del sector avícola acordaron este miércoles reducir el precio del cartón de huevos, luego de una reunión de más de cuatro horas en la que se analizaron los costos de producción y distribución del alimento.

El acuerdo también contempla revisiones mensuales de la estructura de costos del sector. Ordóñez explicó que el mecanismo permitirá evaluar las condiciones del mercado y determinar cuándo corresponde aumentar los precios o, por el contrario, aplicar reducciones.

Los productores que participaron en las conversaciones representan aproximadamente el 80% de la producción avícola nacional, según informó el ministro. El viceministro Fernando Fortín señaló que la reunión se realizó por mandato del presidente Asfura, luego del incremento registrado en el precio del huevo.

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Fortín agregó que la Dirección de Protección al Consumidor dará seguimiento mensual al comportamiento del precio. La medida busca verificar la evolución del producto y contribuir a la protección de la economía de los consumidores hondureños.

Por su parte, Aarón Reaños, gerente de Banasupro, destacó que el acuerdo permitirá ofrecer el huevo a un precio inferior al del mercado. Aseguró que la institución continuará negociando con empresas para ampliar los descuentos en otros productos de la canasta básica.

“Hoy por hoy, como Banasupro, estamos asegurando un 10 por ciento más bajo que el mercado”, afirmó Reaños. Mientras tanto, Mario Ramírez, representante de los productores de huevo a nivel nacional, destacó la disposición de los empresarios para contribuir ante la situación económica que atraviesa el país.

Edwin Molina, presidente del Mercado Zonal Belén, también respaldó el acuerdo y aseguró que los comerciantes se suman al esfuerzo para ofrecer precios favorables a la población. Destacó que el centro de abastecimiento recibe a más de 70,000 personas.

Con el acuerdo, el Gobierno y el sector avícola establecieron nuevos precios para el cartón de huevos y un mecanismo de seguimiento mensual. Las autoridades buscan que los precios respondan a las condiciones reales de los costos y que las reducciones puedan beneficiar directamente a las familias hondureñas.