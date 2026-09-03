Fiscalía inspecciona clínica Nueva Med tras investigación de LA PRENSA

Tegucigalpa, Honduras. La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) realizaron este miércoles una inspección en las instalaciones de la clínica Nueva Med, en Tegucigalpa. La inspección ocurre cuatro días después de que la serie de investigaciones “Estafas Médicas” de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus documentara el mecanismo utilizado por Nueva Med para captar pacientes mediante llamadas telefónicas y ofrecerles consultas o evaluaciones gratuitas que posteriormente derivaban, según los testimonios y pruebas recopiladas, en diagnósticos preocupantes y propuestas de tratamientos de miles de lempiras. De acuerdo con el comunicado divulgado este 3 de septiembre por el Ministerio Público, la investigación señala que la clínica contactaba a personas al azar para ofrecerles consultas gratuitas y utilizaba un dispositivo que supuestamente podía detectar enfermedades o padecimientos sin recurrir a los análisis clínicos convencionales. Según la Fiscalía, estos resultados habrían generado preocupación y temor entre los pacientes, situación que posteriormente era aprovechada para ofrecer tratamientos con precios superiores a los 5,000 lempiras. “Los inducen a firmar contratos sumamente onerosos, obligando a los suscriptores a pagar con tarjetas de crédito, incluso haciéndolos firmar una cláusula en la que los comprometen a pagar el 30 por ciento del valor total del supuesto tratamiento en caso de incumplir el contrato”, dice el comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus se infiltraron en la clínica para conocer cómo operaban. Dos periodistas se hicieron pasar por esposos para realizarse el examen, conocer su diagnóstico y el posible tratamiento. Se evidenció en video cómo fue el engaño. "Ha estado incrementando la grasa en el hígado, puede volverse graso, después puede llegar a una cirrosis y el síntoma que da es cuando usted ya está en un problema de cáncer”, dijeron a los periodistas, dándoles un panorama desalentador sobre su salud con solo haber colocado su mano en un analizador de resonancia magnética cuántica, un aparato sin respaldo científico. Esto evidenciaba que los supuestos médicos, muchos de ellos colombianos, que se hacían pasar por hondureños, apelaban a las emociones con falsos diagnósticos para que compraran los tratamientos.. Les ofrecían tratamientos poco accesibles, aunque lo maquillaban hablando de créditos; no con ellos sino con los bancos, por eso, uno de los requisitos es que las víctimas tengan tarjeta de crédito y débito. El tratamiento costaba 48 mil lempiras por persona, luego lo bajaron a 28 mil y, como última oferta, 25 mil lempiras. Los periodistas, tras haber corroborado la forma de engaño de la clínica, desistió, afirmando que buscarían las forma de pagarlo.

Sin permiso de operar

Uno de los hallazgos señalados por las autoridades es que Nueva Med no cuenta con los permisos de operación correspondientes, según la información recopilada durante la investigación. Este equipo constató que opera bajo el nombre Centro Médico Centroamericano, Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.). y quedó inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de 2025. Su fundador y propietario original fue el hondureño Humberto Enrique Salgado Rivera, abogado y notario, pero seis meses después de su creación, cedió gratuitamente la totalidad de su participación, valorada en 5,000 lempiras, a la colombiana Cruz Helena Otalvaro Restrepo. Con esa operación, Salgado Rivera dejó de formar parte de la sociedad y Otalvaro Restrepo pasó a convertirse en la única propietaria de Nueva Med. La cesión fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2025. Nueva Med fue creada principalmente para comercializar productos relacionados con la salud. Su escritura de constitución le permitía vender, distribuir, importar y exportar productos farmacéuticos, medicinales, homeopáticos, botánicos y ortopédicos, además de prótesis, cosméticos, artículos de cuidado personal y suplementos alimenticios, entre otros. También quedó facultada para prestar asesorías y consultorías relacionadas con salud natural, fitoterapia, medicina naturista, terapias alternativas y nutrición. El 13 de abril de 2026 se registró otra modificación relevante: la empresa amplió su finalidad comercial y quedó expresamente facultada para organizar, administrar, dirigir, operar y gestionar centros médicos, clínicas, hospitales y laboratorios, además de prestar servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. La Secretaría de Salud informó previamente a LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus que no existía registro de que Nueva Med hubiera solicitado la licencia sanitaria necesaria para operar como clínica. La Alcaldía Municipal del Distrito Central también señaló que no tenía en sus archivos un permiso de operación para el establecimiento.A esto se suman más de cinco denuncias presentadas contra Nueva Med ante la Dirección de Protección al Consumidor.

La Fiscalía indicó que las diligencias no se limitarán a la inspección del establecimiento y que también se realizarán actuaciones investigativas para documentar los hechos denunciados y se solicitarán las acreditaciones profesionales correspondientes de los empleados. El Ministerio Público hizo, además, un llamado a las personas que aseguran haber sido afectadas por Nueva Med para que presenten sus denuncias ante las autoridades y aporten recibos, contratos, diagnósticos y cualquier otra documentación que pueda contribuir a esclarecer el caso. La investigación permanece abierta y será a partir de las diligencias fiscales y de los elementos recopilados por las autoridades que se determinarán las posibles responsabilidades correspondientes.

Medisan, otra clínica con el mismo modus operandi