Fiscalía inspecciona clínica Nueva Med tras investigación de LA PRENSA

<b>Tegucigalpa, Honduras. </b>La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEP-CAM) realizaron este miércoles una inspección en las instalaciones de la clínica Nueva Med, en <b>Tegucigalpa.</b>La inspección ocurre cuatro días después de que la serie de investigaciones “<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/colombia-honduras-llegaron-clinicas-denunciadas-falsos-diagnosticos-DK31911471" target="_blank">Estafas Médicas</a>” de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus documentara el mecanismo utilizado por<b> Nueva Med </b>para captar pacientes mediante llamadas telefónicas y ofrecerles consultas o evaluaciones gratuitas que posteriormente derivaban, según los testimonios y pruebas recopiladas, en diagnósticos preocupantes y propuestas de tratamientos de miles de lempiras.De acuerdo con el comunicado divulgado este 3 de septiembre por el <b>Ministerio Público</b>, la investigación señala que la clínica contactaba a personas al azar para ofrecerles consultas gratuitas y utilizaba un dispositivo que supuestamente podía detectar enfermedades o padecimientos sin recurrir a los análisis clínicos convencionales.Según la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/colombia-honduras-llegaron-clinicas-denunciadas-falsos-diagnosticos-DK31911471" target="_blank"> Fiscalía</a>, estos resultados habrían generado preocupación y temor entre los pacientes, situación que posteriormente era aprovechada para ofrecer tratamientos con precios superiores a los 5,000 lempiras.“Los inducen a firmar contratos sumamente onerosos, obligando a los suscriptores a pagar con tarjetas de crédito, incluso haciéndolos firmar una cláusula en la que los comprometen a pagar el 30 por ciento del valor total del supuesto tratamiento en caso de incumplir el contrato”, dice el comunicado.