Mauro Reyes: "​​​​​​No hay otro técnico en Real España más que yo"

San Pedro Sula, Honduras.

Si me quedara en el puesto, yo no tengo ninguna duda que voy a pelear por el campeonato. Pero hablemos claro, esta cuestión es de resultados y mientras yo no tenga firmado un contrato con el equipo, con el primer equipo, pues estoy ciego de Interin. En ese momento, así estoy. Esta semana, enfocado claramente en lo que va a ser el partido del próximo fin de semana.

En base a eso, pues, como he dicho anteriormente, estoy listo si me toca asumir el reto o también si viene otro entrenador y quiere y solo voy a hacer una transición de dos, tres, cuatro, cinco partidos, no sé, también estoy listo. O sea, soy un empleado del club y voy a estar aquí o donde el club me requiera en cualquier momento. Pero sí hemos hablado con el presidente. Yo personalmente le decía que esta es una buena oportunidad para mí. En mi carrera lo único que me falta es ser campeón en Honduras y veo o visualizo que esta es una bonita oportunidad. Hay un buen plantel de jugadores, hay un gran grupo de personas como jugadores y creo que vale la pena intentarlo.

La directiva lo ha dejado como técnico hasta el final del torneo, ¿le ha dado plazo, qué condiciones le ha puesto y de qué manera usted asume la dirección técnica? Bien, buenas a todos. La verdad que desde que yo vine a Real España estaba listo para una emergencia como la que se nos ha presentado para hacer alguna transición en algún momento por lo que ha pasado en este momento o también en algún momento terminar algún torneo. Yo soy un empleado del club y justamente cuando me contrataron fue directamente con funciones específicas y una de estas es hacer alguna transición en algún momento si se va algún entrenador o, como repito, terminar cualquier torneo si me tocara.

¿Cómo está el equipo para el partido el próximo domingo contra la UPN?

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Bueno, yo creo que el grupo está bien. A pesar, la semana pasada fue una semana complicada, turbulenta por todo lo que se decía. Unas cosas eran reales, otras cosas no. Y se siguen mencionando cosas que no son reales y otras sí. Pero yo creo que el grupo, hablábamos justamente de eso, de que el grupo en este momento está al día en los pagos. Es una cuestión que vale la pena aclararla. Que ya hay un plan para compensar el salario que lo de nosotros no es tanto. Y se va a normalizar todo en Real España. Hablando de la parte completa. En la parte interior hablábamos con el grupo de que no deje afectarnos lo que se diga afuera. Que viene este técnico, que no viene... Nosotros tenemos que estar enfocados en UPN, que es nuestro próximo rival.

Estamos compartiendo primer lugar con Maratón y Olimpia, con 11 puntos todos. Nosotros, aquí el que tenga un pequeño traspié va a aparecer como en quinto lugar. Y nosotros no queremos eso. Queremos estar enfocados, hacer un buen trabajo, ganar el partido y seguir en los primeros lugares. Como objetivo, este equipo desde hace cinco torneos, o más torneos, tiene que ser campeón. Y estamos enfocados en ir partido a partido. Cuando usted me pregunta de lo interno, yo creo que hemos mejorado mucho en relación a lo que a mí me gusta como modelo de juego. La relación que yo siempre tuve con todo el plantel. Yo tengo tres años de estar aquí en Real España.Es más, cuando uno es asistente, los jugadores se acercan a ponerle una queja, ponerle otra, porque no se atreven a decírselo al técnico. Y a mí me caían todas esas quejas. Entonces yo conozco perfectamente cada uno de los jugadores, sé lo que pueden dar, lo que no pueden dar. Yo sé que este plantel de jugadores puede dar mucho más de lo que venía mostrando. Tenemos que ser un poco más atrevidos en el juego, más equilibrados, manejar diferentes circunstancias y no le quepa ninguna duda. El equipo está muy bien y vamos a buscar el ganar el próximo fin de semana.

¿Cómo toma el hecho de que ningún técnico hondureño ha sido campeón de la Liga Nacional por más de 11 años?

Solo han habido tres técnicos hondureños que han sido campeones con equipo pequeño. En este caso, Real España es un equipo grande y ha sido campeón, ¿verdad? En reiteradas ocasiones, en 12 ocasiones y yo creo que entre más tiempo dura una marca, más cerca está de romperse. No me cabe ninguna duda de que Real España tiene plantel para ser campeón y yo solo pongo ideas. Yo tengo un modelo de juego bien definido, yo ya tengo experiencia, tengo muchos años de estar en Liga Nacional. Tengo un modelo de juego bien definido, conozco muy bien el plantel, sé lo que pueden dar, lo que no pueden dar, y no me cabe ninguna duda que el Real España va a estar peleando por este campeonato.

Cuando usted menciona que se han dicho cosas que no son reales, ¿se refiere a declaraciones del profesor Justin Campos o en este caso a información por parte de la prensa? No, yo, mire, ahora como hay tanta red social y se maneja muchísimas cosas, unas verdaderas, otras falsas, se han dicho muchas cosas, no voy a referirme específicamente a qué. Ustedes saben mejor qué cosas se han mencionado, pero en este momento yo voy a decirle, no hay otro técnico en Real España más que Mauro Reyes, por lo menos esta semana, y vamos a sacar el partido. Aquí se mencionaba que a los jugadores se les debían tres meses cuando es completamente falso. El plantel de jugadores está al día. Sí hay una deuda que los mismos directivos han reconocido, pero tampoco es cosa para hacer un escándalo. Ya hay un plan completo para que el equipo se pueda estabilizar en ese elemento que intercede en el rendimiento de todos. Y entonces yo creo que las cosas están muy bien. Esta semana hemos trabajado con alegría, con honestidad, tratando de impulsar un modelo de juego o mejorar, porque hay que reconocer que aquí han habido cosas muy buenas. Este equipo terminó en primer lugar el torneo anterior y no es casualidad. Ha sido competitivo en los últimos torneos también. Entonces nos ha hecho falta algo y ese es el algo que yo quiero agregarle. Un equipo con más posesión de balón, un equipo que sea más agresivo al momento de jugar, de jugar cerca del marco rival, de contrarrestar rápidamente las transiciones rápidas que pueda tener el rival que tenemos enfrente, son detalles en los que he estado trabajando. No me va a gustar la semana, por supuesto, porque esto no es de la noche a la mañana, pero sí sé y estoy convencido que tenemos un buen plantel y que vamos a luchar partido a partido por ganar el primer lugar, que es la primera meta, y luego ir por el campeonato.

¿Se pudo despedir de Justin Campos en su salida? Y la segunda, ¿Cómo está el tema del plantel?

Sabíamos que en España había muchos jugadores que se habían expulsado. Con el profe todavía no nos hemos despedido, pero en su momento vamos a hablar. Con Aparicio, bueno, está trabajando. Es un hombre que el equipo lo necesita. Hablé personalmente con él. Está muy comprometido con la causa. El caso de Jhow Benavídez ya va a ser parte del equipo. Está disponible ya para el equipo. Ya le pasó la expulsión y, como repito, sí tenemos algunas bajas. Marcelo salió el otro día con una molestia. Tuvimos que sacarlo por prevención en el segundo tiempo. Ya está entrenando normal. Esperemos que pueda llegar bien al partido. Y el resto del plantel, Marco Tulio Aceituno, que está con una contractura. Moisés Fajardo, que también tuvo un problema en el brazo. Mike Arana, que es la otra baja, que tuvo una contusión el otro día. Pero el resto del plantel está disponible y vamos a echar mano de ellos.

¿Qué puede esperar el aficionado de Real España de Mauro Reyes si llegase a quedar como director técnico? Agradecerle a toda esa gente que escribe en las redes sociales. Me lo han comentado porque yo cuando soy entrenador no veo programas, no veo las redes. Porque ni cuando uno pierde es el peor ni cuando gana es el mejor.El fútbol es equilibrio y hay que tener esa inteligencia para poder manejar ese tipo de acciones. Agradecerle a la gente. Mire, hace 10 años yo estuve en Real España. Logré hacer una pretemporada fenomenal. Puse en práctica mi modelo de juego como en ningún otro equipo. Ojalá que yo pueda tener el tiempo. Tengo dos, tres semanas para echar a andar este equipo como a mí me gusta. Ya se están viendo cosas. En el partido anterior fuimos más agresivos. Tratamos de presionar arriba. No nos permitieron hacer mucha posesión del balón, que es una de las cosas que me gusta, porque equivocamos el camino. Hemos trabajado esta semana en eso. Pero que no le ponga ninguna duda a nadie de que este equipo va a ser protagonista. Que va a tener un fútbol bonito, un fútbol bien jugado. Antes de bonito, bien jugado. Porque a veces hay que contraatacar bien. A veces hay que meterse a defender el área. A veces hay que presionar sobre el área rival. Hay que manejar las diferentes facetas que tiene el fútbol. Y un equipo grande, soy de los que yo pienso que debe tener jerarquía dentro del campo. Un equipo que debe imponer su modelo de juego, imponer su plan de juego y que le permita ganar.Eso es lo que hace un equipo grande en todas partes del mundo. Entonces, hacia ahí quiero llevar el Real España. Ojalá que tenga todo el tiempo para poderlo hacer.