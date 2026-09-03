EEUU niega período de gracia solicitado por Asfura para hondureños que tenían TPS

La funcionaria explicó que el mandatario hondureño había planteado el tema en distintos encuentros bilaterales con autoridades estadounidenses y que, en julio pasado, solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio, una transición ordenada para los hondureños afectados por la finalización del programa migratorio.

Tegucigalpa, Honduras. El gobierno de Estados Unidos rechazó la petición del presidente de Honduras, Nasry Asfura, para conceder un período adicional a los hondureños que estaban amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), confirmó este jueves la canciller Mireya Agüero.

La canciller confirmó que Washington descartó la solicitud hondureña de ampliar el plazo de protección. "La respuesta de la nota del presidente Asfura sobre darnos un período de gracia, darnos más tiempo en el TPS ha sido descartado por el gobierno de Estados Unidos ", afirmó.

"El presidente Nasry Asfura ha posicionado el tema del TPS en todas las reuniones bilaterales, pero también tenemos el respeto a una política soberana de Estado", manifestó Agüero en entrevista con HCH.

Agüero señaló además que Honduras no dispone de un registro oficial y actualizado que permita establecer con precisión cuántos ciudadanos se beneficiaban del TPS.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ante esta situación, explicó que el Gobierno deberá coordinar con distintas instituciones para atender a los hondureños que eventualmente retornen al país.

"Los censos que se han efectuado no son completos. Los temas de retorno tienen que ver con muchas instituciones y no solo es competencia de Relaciones Exteriores", indicó la funcionaria.

La canciller también pidió evitar que la relación entre Honduras y Estados Unidos sea analizada únicamente desde la perspectiva migratoria, debido a la importancia de los vínculos económicos y comerciales entre ambas naciones.

"Este ha sido un tema de negociación, pero es una decisión soberana y aunque no la acompañamos, la entendemos. Estados Unidos es nuestro primer socio estratégico comercial", sostuvo Agüero.

El rechazo de Washington se conoció después de la reunión que el embajador de Honduras en Estados Unidos, Enrique Flores Bermúdez, sostuvo este 3 de septiembre con el secretario de Estado Marco Rubio.

La solicitud buscaba obtener un compás de espera que permitiera brindar asesoría legal a los beneficiarios del TPS, identificar alternativas para su regularización migratoria y atender casos relacionados con vínculos familiares y laborales.

Asimismo, Honduras había planteado la necesidad de preparar un eventual retorno de los beneficiarios de manera ordenada, digna y segura, además de mantener de forma temporal sus autorizaciones de empleo mientras se desarrollaban esas acciones.

Estados Unidos anunció el 7 de julio de 2025 la decisión de terminar el TPS para Honduras. Sin embargo, la cancelación no entró en vigencia de manera inmediata y comenzó a aplicarse el 8 de septiembre de ese mismo año.

Tras el anuncio, los migrantes recurrieron a diferentes instancias judiciales en busca de mantener el beneficio migratorio. No obstante, las gestiones para prolongar la protección no prosperaron y la administración de Asfura tampoco logró obtener el período adicional solicitado a Washington.