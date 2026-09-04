Shakira, Bad Bunny, Aitana y Karol G, principales ganadores de los Premios Juventud

Marbella (España).La primera gala en Europa de los Premios Juventud, celebrada en Marbella (Málaga), en el sur de España, tuvo entre sus principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce, en una noche de celebración de la música y la cultura latina con España como nexo de unión con Europa.

Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh también fueron premiados como "Agentes de Cambio" por su impacto cultural, su labor de ayuda en su entorno y su influencia en distintas generaciones de audiencias hispanas.

Los premios, que han tenido como escenarios de diversas ciudades a lo largo de su historia, entre ellas Los Ángeles, Miami y Houston, en Estados Unidos, y Panamá, dieron este año el salto por primera vez a España gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

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Shakira se alzó con tres galardones, entre ellos el de mejor artista femenina y el de mejor canción pop por 'Bésame', con Alejandro Sanz, mientras que Bad Bunny lograba dos premios: el de mejor artista masculino y el de mejor gira por 'Debí tirar más fotos world tour'.

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Aitana fue distinguida con tres premios: Mejor Euro-Canción por 'Superestrella'; Mejor Álbum Pop por 'Cuarto Azul'; y Metas de Pareja con Plex.

Además, Karol G ganó el Álbum del Año por "Tropicoqueta", así como Mejor Canción Urbano Rítmica por "Verano Rosa", con Feid.

Alejandro Fernández ganó Mi Track Favorito por "Me está doliendo", con Carín León; Mejor Canción Pop Balada por "Sin despedida", con Carlos Rivera; y Mejor Canción Banda Música Mexicana por "El Rey", con Vicente Fernández.

Prince Royce y Romeo Santos se alzaron con tres premios por sus trabajos conjuntos.

El listado de ganadores se completa con otra treintena de artistas, entre los que están Beéle, Bizarrap, Quevedo, Carín León, Alejandro Sanz, Camila Fernández, Carlos Rivera, Greeicy, J Balvin, Farruko, Daddy Yankee, Morat y Lola Índigo.

Entre las decenas de actuaciones que se sucedieron en la gala, el colombiano Camilo presentó en exclusiva el lanzamiento global de "Árbol", un adelanto de su álbum "Para cuando sean mayores".

Marc Anthony, quien celebró "la raza latina" cuando recibió su premio, también interpretó algunos de sus himnos globales. El icono del reguetón Wisin repasó algunos de sus mayores éxitos, mientras que los españoles Manuel Carrasco y Ana Mena también pusieron a bailar al público.

Elena Rose presentó su reciente colaboración con Silvestre Dangond, "Efectos Secundarios", mientras que Farruko, Juan Magán y DJ Rous encabezaron el número de apertura con "Marbella Nights", el himno oficial de Premios Juventud 2026.

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