Música, color y sabor latino en la alfombra roja de Premios Juventud

Marbella (Málaga). La alfombra roja de los Premios Juventud se ha convertido este jueves en una rutilante pasarela de color con mucho sabor latino por la que han pasado jóvenes promesas y talentos consagrados de la música como Elvis Crespo, Ana Mena, Marc Anthony o La Oreja de Van Gogh. El recinto de Starlite ha desplegado la alfombra roja y se ha puesto sus mejores galas, por segunda vez este verano, para recibir a los artistas invitados y nominados a los Premios Juventud, que desembarcan por primera vez en España de la mano de la cadena de televisión latinoamericana Univision Televisa. Numerosas caras del mundo de la música, el espectáculo, el cine y la televisión han caminado este jueves por una alfombra que ha servido de antesala a la vigésimo tercera edición de una gala que pone en valor la cultura y la música latina y a sus nuevos representantes.

A partir de las 17:00 horas, la pasarela instalada a la entrada del auditorio de La Cantera de Nagüeles ha sido un no parar y, uno tras otro, han ido desfilando por ella los invitados a esta nueva edición de unos premios que sirvieron de catapulta a artistas que hoy llenan estadios como Karol G, Maluma o Bad Bunny. Entre los primeros en llegar a la gala, el productor y cantante puertorriqueño DÍA, que lo ha hecho vestido para la ocasión, con chaqueta y flor granate en la solapa, y quien ha confesado a EFE que prepara una colaboración con “el canario”, presumiblemente en referencia a Quevedo, que también ha acudido a los premios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Manuel Carrasco, con camisa oscura, igual que Elvis Crespo, con pantalón corto, y Quevedo han posado para los fotógrafos, pero han evitado hacer declaraciones a la prensa. Lea también: Hoy son Los Premios Juventud: dónde verlos y a qué hora