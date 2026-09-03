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Música, color y sabor latino en la alfombra roja de Premios Juventud

Artistas como Camilo, Eva Luna, Marc Anthony, Elvis Crespo y La Oreja de Van Gogh desfilan por la alfombra roja de Premios Juventud en Marbella.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 16:11 -
  • Agencia EFE
Música, color y sabor latino en la alfombra roja de Premios Juventud

Camilo y su esposa Eva Luna.

 Foto Jorge Zapata / EFE
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Marbella (Málaga). La alfombra roja de los Premios Juventud se ha convertido este jueves en una rutilante pasarela de color con mucho sabor latino por la que han pasado jóvenes promesas y talentos consagrados de la música como Elvis Crespo, Ana Mena, Marc Anthony o La Oreja de Van Gogh.

El recinto de Starlite ha desplegado la alfombra roja y se ha puesto sus mejores galas, por segunda vez este verano, para recibir a los artistas invitados y nominados a los Premios Juventud, que desembarcan por primera vez en España de la mano de la cadena de televisión latinoamericana Univision Televisa.

Numerosas caras del mundo de la música, el espectáculo, el cine y la televisión han caminado este jueves por una alfombra que ha servido de antesala a la vigésimo tercera edición de una gala que pone en valor la cultura y la música latina y a sus nuevos representantes.

El grupo La Oreja de Van Gogh a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud.

El grupo La Oreja de Van Gogh a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud.

 (Foto Jorge Zapata / EFE)

A partir de las 17:00 horas, la pasarela instalada a la entrada del auditorio de La Cantera de Nagüeles ha sido un no parar y, uno tras otro, han ido desfilando por ella los invitados a esta nueva edición de unos premios que sirvieron de catapulta a artistas que hoy llenan estadios como Karol G, Maluma o Bad Bunny.

Entre los primeros en llegar a la gala, el productor y cantante puertorriqueño DÍA, que lo ha hecho vestido para la ocasión, con chaqueta y flor granate en la solapa, y quien ha confesado a EFE que prepara una colaboración con “el canario”, presumiblemente en referencia a Quevedo, que también ha acudido a los premios.

Manuel Carrasco, con camisa oscura, igual que Elvis Crespo, con pantalón corto, y Quevedo han posado para los fotógrafos, pero han evitado hacer declaraciones a la prensa.

Lea también: Hoy son Los Premios Juventud: dónde verlos y a qué hora

El cantante Elvis Crespo a su llegada al evento.

El cantante Elvis Crespo a su llegada al evento.

 (Foto Jorge Zapata / EFE)

Quienes han pasado con menos prisa y se han parado a conversar han sido Camilo, primero, y Antonio Banderas, después, que ha acudido sin su pareja, la modelo alemana Nikol Kimpel.

Camilo, que ha llegado de la mano de su mujer y madre de sus hijas, Evaluna, estrena este mismo jueves un tema de su nuevo trabajo, que verá la luz en solo unas semanas.

También juntos y derrochando sintonía han llegado Carlos Baute y Marta Sánchez, que han destacado el éxito que sigue teniendo el tema que grabaron juntos hace décadas y que continúa sonando con fuerza a pesar de los años.

También los componentes de La Oreja de Van Gogh, galardonados en los Premios Juventud como Actores del Cambio por su compromiso social, se han mostrado felices de recibir el cariño del público y han avanzado que el año que viene regresarán de gira a Latinoamérica.

Poco a poco han ido llegando el resto de invitados y los demás premiados como Actores del Cambio en esta edición: el cantante estadounidense Marc Anthony, actor; el actor malagueño Antonio Banderas, y el rapero puertorriqueño Yandel.

Una de las sorpresas de la tarde ha sido el premio, que no se había anunciado, a la presidenta y cofundadora del grupo Starlite, Sandra García-Sanjuán, que no ha podido evitar mostrar su alegría tras recibirlo. “Hoy lo pongo en la mesita de noche”, ha dicho al respecto.

El cantante, actor y productor musical estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony llegó acompañado de su pareja, la modelo paraguaya Nadia Ferreira.

El cantante, actor y productor musical estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony llegó acompañado de su pareja, la modelo paraguaya Nadia Ferreira.

 (Foto Jorge Zapata / EFE)
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