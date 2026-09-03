ATIC no descarta extender operativos a Medisan, clínica denunciada por LA PRENSA Premium

Tegucigalpa, Honduras. Tras la intervención y el posterior cierre de operaciones de la clínica Nueva Med en la capital, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmó que las acciones penales podrían extenderse a otros centros asistenciales del país que operan bajo el mismo esquema de engaños.

La mira de las autoridades apunta ahora hacia la clínica Medisan en San Pedro Sula, establecimiento que también fue desenmascarado por la serie investigativa “Estafas Médicas” publicada por EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium.

Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, detalló el alcance de los operativos actuales y las proyecciones de la fiscalía en torno a esta red de falsos diagnósticos.

“No se descarta que se puedan ampliar estas acciones; en este caso, el Ministerio Público de aquí de Tegucigalpa ya tenía denuncias de la población que resultó afectada por este tipo de acciones, de embaucamiento, y previo a esta inspección in situ, se realizaron diligencias en las cuales se documentó esta investigación”, declaró el portavoz.

La confirmación oficial valida los hallazgos presentados por este equipo de investigación, los cuales revelaron una estructura coordinada que operaba aprovechándose de la vulnerabilidad de los pacientes.