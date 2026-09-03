ATIC no descarta extender operativos a Medisan, clínica denunciada por LA PRENSA Premium

Respecto a la extensión de los operativos hacia la zona norte del país para intervenir la filial denunciada por este rotativo, Galindo puntualizó la ruta legal que seguirán las autoridades en las próximas horas.“En San Pedro Sula, obviamente, tendrán que hacerse otras diligencias, se tendrá que conformar equipo, porque en San Pedro Sula hay personal de la <b>Fiscalía de Protección al Consumidor</b>, por lo cual no se descarta que las mismas acciones se puedan extender hacia otras clínicas que estén operando de la misma forma que opera esta en Tegucigalpa”, sentenció el portavoz de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/honduras-fiscalia-inspecciona-clinica-nueva-med-investigacion-el-heraldo-la-prensa-JK31916359" target="_blank">ATIC. </a>Al igual, el Ministerio Público deja claro que la inspección en la capital es solo el primer paso de una ofensiva legal que busca desmantelar por completo este modelo de fraude médico en las ciudades más habitadas de <b>Honduras.</b>