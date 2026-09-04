Asesinato de Dereck McNeil toma nuevo rumbo: descartan vínculo con Angie Peña

Las autoridades de seguridad de Honduras descartaron este viernes que el asesinato de Dereck McNeil, quien figuraba como testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña, esté relacionado con la información que había proporcionado.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que McNeil ya había rendido su declaración como prueba anticipada, por lo que, según la hipótesis que manejan los investigadores, su muerte obedecería a otros factores y no a su participación como testigo en el proceso.
“¿Qué motivo podrían tener estas organizaciones de quitarle la vida si ya había declarado? Y la efectividad de la declaración está grabada”, manifestó Velásquez al referirse a la investigación durante declaraciones a medios de comunicación.
El funcionario señaló que McNeil también habría estado involucrado en otros asuntos que son objeto de investigación y que, de acuerdo con los datos recopilados por las autoridades, pudieron haber generado conflictos con distintas personas.
Velásquez sostuvo que el fallecido no era abogado, pese a que había ejercido labores como escribiente en juzgados. Según el ministro, McNeil habría enfrentado procesos judiciales y señalamientos relacionados con presuntas estafas, aspectos que ahora forman parte de las líneas investigativas para establecer el móvil del crimen.
“Tenía varias cosas, no solamente que estafaba, había diferentes procesos judiciales en su contra”, expresó el titular de Seguridad, quien agregó que las investigaciones apuntan a que el crimen habría sido ordenado y ejecutado por más de una persona.
Por su parte, el director nacional de la Policía, general Rigoberto Oseguera Mass, explicó que las diligencias están bajo la conducción del Ministerio Público y que se solicitó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) participara en el proceso para esclarecer las circunstancias del asesinato.
Oseguera Mass reconoció que la investigación ha representado un reto debido a las características de Roatán, una zona turística de relevancia internacional, además de la condición de McNeil como testigo protegido dentro de una investigación de alto interés público.
Sin embargo, el jefe policial aseguró que las pesquisas han permitido establecer elementos importantes y reiteró que ya hay una persona detenida, mientras continúan las acciones para ejecutar las órdenes de captura pendientes.
Sobre el móvil del asesinato, Oseguera Mass fue enfático en señalar que todavía no existe una conclusión definitiva. Explicó que los investigadores manejan diferentes elementos relacionados con el entorno personal de McNeil, pero que revelar detalles podría afectar el desarrollo de las diligencias.
Ante las preguntas sobre una posible conexión con la desaparición de Angie Peña, Oseguera Mass fue categórico: “Ninguna relación en contexto con lo que se ha mencionado del caso de Angie Peña”. Posteriormente, reiteró que ese vínculo está “descartado totalmente” y que la investigación se concentra en otros elementos.
La postura de las autoridades contrasta con declaraciones que McNeil había realizado antes de su muerte. En un video divulgado recientemente, el propio testigo afirmó que había visto con vida a Angie Peña y defendió la información que, según él, había proporcionado sobre el caso.
“Yo estuve ahí, yo vi a Angie Peña, yo la miré”, manifestó McNeil en la grabación, en la que también aseguró haber enfrentado dificultades y persecución por su relación con la investigación.
El asesinato de McNeil ocurrió en Roatán, cuando se desplazaba en su vehículo después de haber dejado a su hijo en un centro educativo. Según los reportes, sujetos armados interceptaron el automóvil y realizaron varios disparos, provocándole la muerte.
El crimen adquirió especial relevancia luego de que se confirmara que McNeil pertenecía al programa de testigos protegidos relacionado con la desaparición de Angie.
La desaparición de Angie Peña ocurrió el 1 de enero de 2022, cuando la joven realizaba actividades recreativas en Roatán y salió en una moto acuática. Desde entonces, su familia ha mantenido la exigencia de esclarecer qué ocurrió y determinar su paradero.
No obstante, mientras las autoridades avanzan en la investigación por el homicidio, sostienen que, hasta ahora, no existen elementos que vinculen la muerte del testigo con su declaración en ese caso.
El ministro confirmó que ya existe una persona detenida por el homicidio, Jeremías Ávila Dilbert, y que las autoridades cuentan con órdenes de captura contra otros dos sospechosos. Uno de ellos sería el presunto autor material y otro, el supuesto autor intelectual, según la información proporcionada.