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Horóscopo de hoy, 4 de septiembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 4 de septiembre, predicciones de cada signo zodiacal
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En el amor, jornada de tranquilidad; no dejes que la rutina acabe con la ilusión.

 Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hay ciertos asuntos de muy diversos ámbitos que debes ir rematando, pues durante un tiempo, por unos motivos u otros has ido aplazando. No descuides ciertos compromisos ya adquiridos, aunque no sean todo lo agradables que tú desearías.
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TAURO (21 abril - 20 mayo).En el trabajo, vas a tener toda la energía del mundo y la capacidad de conseguir objetivos antes que nadie. Aunque la competitividad no va contigo, te mostrarás peleón y dispuesto a comerte los éxitos de dos en dos.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu horizonte mental se ha ampliado en los últimos tiempos, te fijarás objetivos espirituales y filosóficos que te llevarán a ineteresarte por movimientos culturales, sociales, políticos o religiosos. Puede que esa conquista de lo menos material la lleves a cabo también en el terreno amoroso.
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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Ante algunas dificultades en tu faceta más íntima, puedes descubrir que alguien cercano se interesa mucho por tu estado. Los sentimientos pueden ser recíprocos y, desde luego, si no tienes pareja, puede surgir algo consistente.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Buen momento para cambiar de imagen y adquirir un aspecto que nunca antes has tenido. El amor es la puerta que te conduce a la felicidad. Esta es una máxima que debes tener muy presente hoy.
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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).No desesperes y ten paciencia, aunque los esfuerzos que hagas ahora por mejorar no fructifiquen, tienes que tener en cuenta que no es el momento ideal para el despegue, pero te servirán para que en el futuro aparezcan nuevas perspectivas.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si el trabajo ha pasado a un segundo plano, deberías prestar más atención a tu descuidada agenda familiar, es momento de contactar con todos aquéllos de los que tienes pocas noticias.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En estos días de lo más extraño, te apetecerá confraternizar, estar con los que más quieres y ayudarles a superar los pequeños problemas de cada día. Es un buen momento para ello, tu faceta más analítica estará en su mejor momento.
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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). En el plano sentimental, la persona amada atraviesa momentos de duda, no es un buen momento para hacer planes de futuro. En general, es aconsejable la calma hasta que se supere la situación.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Un cambio de planes repentino va a tirar por la borda todo aquello que llevabas preparando tantos días, pero no queda más remedio que adaptarse. Son tiempos nuevos y hay que aprender a aceptarlos.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Es posible que hayas comenzado a aburrirte en el trabajo; te vas a plantear buscar nuevos objetivos y estímulos que ahora están más que muertos. Tendrás energías de sobra para reemprender una relación antigua que todavía puedes recuperar.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Te llegan invitaciones para cenas o fiestas que no te apetecen en absoluto, aunque puedes claudicar ante la presión de tu pareja. Lo pasarás mucho mejor de lo que imaginabas y conocerás gente interesante en algún terreno que te apasiona.

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