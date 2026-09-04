Defensa de Roosevelt Hernández apela auto de formal procesamiento

Tegucigalpa, Honduras. La defensa del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, presentó un recurso de apelación contra el auto de formal procesamiento dictado por una jueza penal, al considerar que durante la audiencia inicial se vulneró el derecho de defensa. Darwin García, abogado defensor de Hernández, explicó que el recurso cuestiona varias decisiones adoptadas durante la audiencia inicial, y busca que la Corte de Apelaciones revoque la resolución y dicte un sobreseimiento definitivo a favor del exjefe militar. Según García, durante la audiencia no fueron admitidos dos peritajes ni determinados medios de prueba documentales propuestos por la defensa.

También cuestionó la forma en que se incorporó y evacuó una prueba presentada por el Ministerio Público. “No se nos admitió dos peritajes, medios de prueba documentales y se nos declaró sin lugar un incidente en unidad y un medio probatorio del Ministerio Público donde, sin seguir las reglas de las normas fundamentales, sin la presencia de la defensa del general Roosevelt, se juramentó un perito", aseguró el abogado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿De qué se acusa a Roosevelt Hernández?

El proceso contra Hernández se originó a raíz de una publicación institucional de las Fuerzas Armadas difundida el 26 de mayo de 2025, bajo el título “Sicarios de la verdad”. El Ministerio Público sostiene que las publicaciones y mensajes estuvieron dirigidos contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López. Por estos hechos, Hernández enfrenta acusaciones por los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales.

La jueza penal dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas después de una audiencia inicial que se prolongó durante 12 horas, desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Justifica la expresión “Sicarios de la verdad”

Sobre el contenido de la publicación, García defendió que el titular surgió como respuesta a los cuestionamientos que enfrentaba la institución castrense y sostuvo que la expresión debe analizarse dentro de ese contexto. “El titular que ha publicado el Diario Oficial de las Fuerzas Armadas es en defensa de la misma libertad de expresión, porque es una reacción a los serios cuestionamientos que estaba siendo objeto por diversos medios de comunicación, donde se interpuso esa frase ‘sicario de la verdad’”, justificó. Según su versión, era el director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas quien establecía la línea editorial de los contenidos difundidos por la institución.La defensa espera ahora que la Corte de Apelaciones admita y tramite el recurso presentado.