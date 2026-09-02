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Roosevelt Hernández insiste en llamar “sicarios de la verdad” a periodistas

Hernández insistió en utilizar el término al referirse a periodistas.Video cortesía: Dagoberto Rodríguez

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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