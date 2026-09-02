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Video capta fuerte tiroteo donde murieron dos jóvenes en aldea El Pino municipio de El Porvenir, Atlántida

El Porvenir, Honduras. Dos personas murieron y otra resultó herida durante un ataque armado registrado la tarde de este sábado en la aldea El Pino, municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 07:09 -
  • Redacción La Prensa
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