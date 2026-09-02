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Sucesos
Hermanos detenidos por el caso de dos muertos en aldea El Pino aseguran no tener relación en el hecho
Jairo Meráz y Alexis Meráz fuerondetenidos por la policía cuando auxiliaban a un herido del tiroteo en aldea El Pino municipio de El Porvenir, Atlántida.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 10:09
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Redacción La Prensa
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