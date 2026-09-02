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Medisan y una clínica en Colombia: sale a la luz su conexión

Documentos revelan que Medisan Honduras posee el 20% de la empresa del mismo nombre en Colombia, denunciada por presuntas prácticas de engaño, consultas gratuitas y falsos diagnósticos

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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